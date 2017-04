Fosta sefa AEP scrisoare DRAMATICA pentru denuntatoare: "URGENT...."

ana maria patru

Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, arestata, la sfarsitul anului trecut, i-a scris, din celula, mai multe scrisori fostei directoare a companiei SIVECO, Irina Socol, in care ii solicita acesteia sa dea declaratii in fata procurorilor, astfel incat sa obtina atat eliberarea din arest, cat si o eventuala condamnare cu suspendare in dosarul in care era cercetata. Mai mult, potrivit jurnalistilor de la Jurnalul National, Ana Maria Patru i-a cerut Irinei Socol sume de bani, de ordinul a sute de mii de euro, pe care fosta sefa a AEP i-ar fi imprumutat de la camatari, bani despre care spune ca nu ii poate face rost din vanzarea autoturismului Land Rover si a apartamentului din Bucuresti, pentru ca niciodata nu ar putea sa le instraineze la pretul pe care l-a achitat initial. Pentru ajutorul pe care Irina Socol ar fi urmat sa i-l acorde, fosta sefa a AEP promitea recuperarea inmiita a banilor si acces la „relatiile sus-puse pe care le are inca”.

„Nu pot sa ajung la Targsor, Irina, nu stiu de ce nu au fost de cuvant procurorii. Am fost si sunt prea mica pentru ei sa nu te asculte. Sunt atatia oameni care pot sa-i agate cu probleme grave. Eu nu sunt un om important pentru nimeni. Nu mai vad decat am in fata ochilor si ma gandesc daca tu te gandesti vreun pic la mine si la sufletul meu. Imi doresc sa te opresti putin si sa te gandesti si tu daca merit sa fiu aici, si sa tremur de suparare si umilinta. Nu cred ca nu poti sa faci un plan care sa ma poata ajuta. Procurorul sef nu s-a mai vazut cu mine, sa mai discutam, sunt mute lucruri care imi dau de gandit dupa ce au mentinut arestarea aici. Tu nu ai mai dat niciun semn, sa vorbesti cu ei sa poti sa mai faci ceva pentru mine. Ai zis ca ma ajuti si ca voi lua cu suspendare, ca vom putea plati si datoriile. Stii bine ca daca lupti pentru mine, viata mea, sufletul meu, mintea mea va lucra pentru firma ta sa pot sa-mi platesc datoriile morale si financiare la tine. Cu ce ii ajuta pe procurori daca imi dau cu executare sau cu suspendare? Au un dosar in care am recunoscut tot, am trecut peste orgolii si ei stiu adevarul sigur cu Cernaianu.

Nu poti sa le ceri clementa mea? Sigur pe viitor ii voi ajuta, lumea se schimba, totul este relativ si daca nu ma vor omori si ma vor proteja, sigur voi face si eu pentru ei ceva. Spune-le asta, Irina, si lupta un pic pentru mine.

Tot ce investesti in mine, crede-ma sigur ca nu vei pierde, chiar daca acum ti-e greu sa faci eforturile astea pentru mine. Nu iti inchipui ca vor fi alti oameni mai devotati ca mine”, scrie Ana Maria Patru.

„Vor sa ma trimita la Targsor, vor si ii simt ca imi vor da cu executare. De la mine daca voi intra nu vor avea de castigat nimic, din contra. Cand o sa ne vedem o sa-ti spun ca au intrebat de mine oameni care ma apreciaza, au chemat-o pe mama si i-au promis ca o vor ajuta. Am si zis mamei ca nu am nevoie de nimic, dar mi-am dat seama ca am fost un om apreciat, care daca nu va fi omorat, va mai putea razbate printre ei. Si as putea si pot sa sterg si imaginea care ti s-a creat tie, Irina! Deci ai pentru ce lupta, crede-ma. O sa-ti povestesc, as fi o investitie pentru tine, nu un cos de gunoi. 1 an, 2 la inchisoare va fi omor, lucrurile vor fi greu de indreptat. Sa luptam doua Irina este mai usor decat sa lupti de una singura!!! De aceea, si eu am nevoie de tine si tu de mine! Vom trece doar impreuna peste toate aceste probleme si iti garantez ca stiu ca pierzi niste bani cu mine, eu voi fi umarul tau si vei recupera tot inmiit. Ti-am spus asta de o mie de ori si vreau sa crezi asta.

100 mii i-am pus aport gaj pana in martie. Nu stiu, mai ales acum ca trebuie sa vand aproape tot: masina (care cica valoreaza doar 30 mii, apartamentul care nu are pretul cu care l-am luat si mi-au pus sechestru si pe casa de la Valcea), deci practic 275.000 euro in cont urgent. Astea toate nu se vor vinde la banii astia si trebuie sa platim urgent.”, mai noteaza fosta sefa AEP.