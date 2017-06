Fotbalistul roman al momentului! George Puscas este dorit de doua echipe din Serie A

George Puscas

Benevento a reusit o promovarea istorica în, iarechipei din sudul Italiei i se datoreaza în mare masura lui, care a avut un final de sezon absolut remarcabil.Atacantul român a marcat 5 goluri în ultimele sasedisputate în tricoul echipei la care a fost împrumutat de, iar oficialii lui Benevento încearca sa-l pastreze pe jucatorul de 21 de ani si în stagiunea viitoare.Presa italiana scrie ca oficialii nou-promovatei se pregatesc de negocieri cu Inter, care ar urma sa înceapa peste câteva zile. Totusi, Benevento are parte de concurenta.Alte doua cluburi din Serie A, Chievo si Crotone, sunt interesate de internationalul român de tineret.Benevento are, însa, doua atuuri fata de de celelalte echipe care îl doresc pe Puscas. În primul rând, dorinta jucatorului de a continua la formatia pentru care a înscris de 7 ori în 21 de aparitii în Serie B."Mi-ar placea sa ramân la, am reusit un lucru maret", a declarat Puscas, dupa meciul împotriva lui Carpi, în care a marcat golul victoriei pentru echipa sa si a decis promovarea acesteia în premiera în Serie A.În al doilea rând, românul are deja un statut important la Benevento, acolo unde e considerat un adevarat erou. În plus, prestatiile recente l-ar putea impune caîn viitorul sezon. Sau, macar i-ar putea asigura mai multe prezente. Adica exact ceea ce îsi doreste Inter, clubul de care Puscas înca apartine.George Puscas are deja 4 aparitii în Serie A TIM, toate în tricoul celor de la Inter, în sezonul 2014/15. De asemenea, a evoluat pentru nerazzurri în Cupa Italiei si Europa League.