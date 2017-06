Franta isi alege VIITORUL! Ultimele calcule inaintea turului al doilea al legislativelor

Emmanuel Macron

Peste 47 de milioane de francezi sunt chemati duminica la urne pentru turul al doilea al alegerilor legislative, in care se asteapta sa-i ofere o majoritate zdrobitoare noului presedinte Emmanuel Macron, confirmand dorinta de innoire a scenei politice in pofida unui absenteism pronuntat, care l-ar putea chiar depasi pe cel istoric de acum o saptamana (51,3%), transmite AFP. Dupa succesul inregistrat in primul tur, pe 11 iunie, de partidul sau La République en Marche, presedintele Macron asteapta o 'confirmare' care i-ar permite sa-si puna in aplicare programul: flexibilizarea Codului Muncii, moralizarea vietii politice, o lege antiterorista care sa inlocuiasca starea de urgenta in vigoare in Franta dupa atentatele din noiembrie 2015, conform Agerpres.

Aliat cu centristii din MoDem, partidul sau ar putea obtine intre 400 si 470 de mandate din 577, conform proiectiilor institutelor de sondare, ceea ce i-ar aduce una din majoritatile cele mai importante din timpul celei de-a 5-a Republici franceze, adica dupa 1958. In primul tur, formatiunea infiintata doar de un an a intrunit 32,3% din sufragii, mult in fata dreptei ( 21,5%), a stangii radicale (13,7%), a Frontului National (extrema dreapta, 13,2%) si a Partidului Socialist (9,5%).

In total, 1.146 candidati, dintre care 40% femei, isi disputa 573 de fotolii de deputat ramase in joc, pentru un mandat de 5 ani. In urma primului tur au fost distribuite doar patru mandate, consecinta a absenteismului care, potrivit sondajelor, ar putea atinge duminica 53%-54%, cu circa 12 procente mai multe decat in 2012. Potrivit unui sondaj Elabe difuzat joi, 61% dintre francezi doresc totusi ca turul al doilea sa-l 'rectifice pe primul, cu o majoritate mai putin importanta decat este asteptat'. Cele doua mari familii politice, dreapta si stanga, care structureaza viata politica franceza de decenii, se asteapta insa la un numar mult mai mic de mandate in viitoarea Adunare Nationala.

Tot conform proiectiilor, Republicanii (dreapta) nu pot spera decat la 60-132 de mandate (200 in ultima Adunare Nationala), iar Partidul Socialist, care anterior a controlat jumatate de mandate, nu va obtine decat cateva zeci de locuri. In schimb, Franta nesupusa (stanga radicala) a lui Jean-Luc Mélenchon si Partidul Comunist nu vor obtine, cel mai probabil, cele 15 mandate necesare pentru a constitui un grup parlamentar, iar Frontul National nu este creditat decat cu 1-5 mandate. Printre personalitatile ramase in cursa se afla Marine Le Pen - lidera Frontului National, care vizeaza un mandat de deputat in fieful sau din Hénin-Beaumont (nord), dupa ce a fost invinsa in turul al doilea al prezidentialelor de Emmanuel Macron -, fostul prim-ministru socialist Manuel Valls, candidat in regiunea pariziana, si Jean-Luc Mélenchon la Marsilia (sud-est).