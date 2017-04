Fratele unui fotbalist celebru a fost INCATUSAT - FOTO

Retineri de calibru ale autoritatilor. Fratele unui fost mare fotbalist roman si un fruntas dintr-o primarie importanta au fost retinuti de Parchetul Tribunalului Bacau pentru zeci de infractiuni. Leonard Padureanu, administratorul public al municipiului Bacau, si Liviu Goian, presedintele Asociatiei Sport Club Bacau, fratele fostului fotbalist Dorin Goian, au fost incatusati de procurorii Parchetului Tribunalului Bacau. Oamenii legii au constatat in cazul celor doi infractiuni de delapidare, deturnare de fonduri si folosire cu rea credinta a bunurilor din patrimoniul public in forma continuata, conform adevarul.ro.

Surse judiciare afirma ca perioada verificata de anchetatori este 2011-2014, timp in care au fost constatate zeci de infractiuni economice. Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Bacau cerceteaza modul in care s-a cheltuit aproximativ un milion de euro, in perioada 2012-2014, prin intermediul unor proiecte cu finantare nerambursabila, de la bugetul municipiului Bacau de Asociatia Sport Club Bacau, pentru echipa de fotbal Sport Club Bacau, aflata in Liga a doua, mai spune sursa citata.