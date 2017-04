FRF a decis unde se va juca finala Cupei Romaniei. "Mi se pare ciudat"

Oficialii Federatiei Române de Fotbal au decis care va fi stadionul ce va gazdui finala Cupei României, programata a se disputa la 27 mai, la o ora ce va fi stabilita ulterior. Desi, era oarecum logic ca finala sa se dispute pe cel mai mare si mai cochet stadion din tara, Arena Nationala, cu o capacitate de 55.000 de locuri, condicerea de la ”Casa Fotbalului” a ales stadionul ”Ilie Oana”, din Ploiesti.







Citeste si : CSM Poli Iasi s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei! Iesenii au meci si astazi cu Muncitorul Resita Oficialii celor de la CS U Craiova, una dintre cele patru semifinaliste, nu sunt multumiti de aceasta decizie si explica si de ce.



”Am fi vrut sa cadem cu Astra în semifinale, pentru ca erau doua meciuri iar în caz de calificare am fi avut un meci, sa zicem mai usor. Am fi jucat cu Timisoara sau cu Voluntari, echipe implicate în play-out, competitie care se va termina tot pe 27, la finalul lunii. Oricum, am auzit ca finala se va juca la Ploiesti! Mi se pare ciudat, pentru ca National Arena e National Arena, e în Bucuresti. Astra, în caz de calificare, nu ar fi avantajata de stadion, la acest nivel nu mai exista avantajul terenului. Au jucat acasa cu noi, o data i-am batut, o data am facut egal. În plus, chiar cred ca Astra nu este simpatizata prea mult la Ploiesti. Nu stiu daca ne bucuram noi, dar nu trebuie sa ne bucuram de simpatia ploiestenilor, ci de sprijinul galeriei noastre, care vine. În plus, de ce sa o duci pe Astra de la Giurgiu, la Ploiesti, în loc de Bucuresti? "Si noua ne este mai usor la Bucuresti. Cred ca National Arena era cea mai buna solutie, ca securitate, fast, pentru ca vorbim, totusi, de o finala, si de ce nu ca logistica, pentru ca e Capitala”, a spus Marcel Popescu, presedintele executiv al oltenilor, într-un interviu acordat pentru Digi Sport.

Programul semifinalelor Cupei României:



CS U Craiova - FC Voluntari

Astra Giurgiu - ACS Poli Timisoara



Penultimul act al Cupei României se va disputa tur-retur. Prima mansa va avea loc în intervalul 25-27 aprilie, iar mansa secunda în perioada 16-18 mai. Finala Cupei României se va disputa pe 27 mai.