Furt de pe drumurile judetene. S-au furat materialele folosite la reabilitarea arterelor - FOTO

Zilele trecute, de pe santierul organizat de constructorul care lucreaza la modernizareaau disparut scândurile folosite la cofrarea acceselor la proprietati. Proiectul prevede realizarea a 70, majoritatea fiind deja realizate. Ultimele urmau sa fie turnate ieri, insa materialele au fost furate de unii"Am verificat pe teren situatia semnalata. Aceste materiale au fost lasate peîn cursul weekend-ului si au disparut. Acum au fost recuperate, iar constructorul a reînceput lucrarile pentru realizarea acceselor la proprietati. Am discutat cu primarul comunei Tomesti sa beneficiem si de sprijinul Politiei Locale. Am atras deja atentia si colegilor mei de la, în mod deosebit dirigintelui de santier sa urmareasca îndeaproape finalizarea lucrarilor. Totodata, fac un apel catre locuitorii comunei Tomesti. Aceasta, dea infrastructurii rutiere, îi are ca principali beneficiari. Mi se pare incredibil ca tocmai de aici sa ni se puna piedici. Se pare ca în România sunt baieti destepti peste tot", a spus Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi.Materialele au fost recuperate ieri, fiind gasite în curtea unui locuitor din comuna Tomesti. Pentru aceasta lucrare urmeaza montarea indicatoarelor de semnalizare si trasarea marcajelor rutiere. Pâna acum s-a terminat de asfaltat partea carosabila în lungime de 2 kilometri si a fost reabilitat podul.De asemenea s-au finalizat lucrarile la santurile betonate si se pot folosi în totalitate trotuarele. Valoarea lucrarilor este de 2,5 milioane de lei. Acestface legatura între doua drumuri nationale: DN 28 (Iasi - Albita) si DN 24 (Iasi - Vaslui).