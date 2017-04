Gabriel Oprea, audiat intr-un dosar celebru

oprea gabriel

Fostul vicepremier Gabriel Oprea este asteptat marti la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a depune marturie in dosarul in care fostul primar al Sectorului 2, Neculai Ontanu, este acuzat de luare de mita, informeaza Antena3. In 2016, Ontanu a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, sub acuzatia de luare de mita.

Procurorii DNA il acuza pe Neculai Ontanu ca, in perioada 2006 - 2007, ar fi acceptat promisiunea unor foloase materiale de la un beneficiar al unor drepturi litigioase (denuntator in cauza), pentru ca in schimb sa faciliteze procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri ce totalizau 83.500 mp, situate pe raza Sectorului 2.

Terenul primit de avocata Loredana Radu ca mita pentru Neculai Ontanu ar fi fost revandut apoi fostului vicepremier Gabriel Oprea. Dupa vanzarea terenului catre Gabriel Oprea, Loredana Radu ar fi obtinut de la Primaria sectorului 2 o autorizatie de constructie pentru un imobil cu 10 etaje, care ulterior a si fost ridicat, mai acuza DNA.