Gabriela Cristea este INSARCINATA! Va naste la toamna

Gabriela Cristea

Gabriela Cristea si sotul ei, cantaretul Tavi Clonda, au fost surprinsi, vineri, la o clinica privata din Baneasa, unde vedeta TV a cerut sa faca un test specific femeile insarcinate.



Gabriela Cristea este insarcinata si va deveni mama pentru prima data, dupa ani de chin si tratamente costisitoare, scrie SpyNews. Vedeta a mers la clinica specializata pentru a face Bitestul sau Testul de Screening pentru Anomalii Cromozomiale si Sindromnul Down, care se realizeza in primul trimestru de sarcina.

Motivul pentru care vedeta nu a facut inca publica sarcina este teama de complicatii. Gabriela Cristea este insarcinata in 15 saptamani, iar ea si Tavi Clonda vor deveni parinti, pentru prima data, in toamna acestui an.

Gabriela Cristea si Tavi Clonda s-au casatorit in aprilie 2015.