Gabriela Firea a ANUNTAT noi masuri impotriva CANICULEI! De saptamana viitoare, in Capitala...

Gabriela Firea

Primaria Municipiului Bucuresti va amplasa 20 de corturi si zece containere anticanicula in cele mai aglomerate puncte ale Capitalei, date fiind temperaturile ridicate de pana la 34-35 de grade Celsius si atingerea pragului critic de 80 al indicelui temperatura/umezeala, ce se anunta in urmatoarea perioada, a anuntat, joi, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

Potrivit acesteia, corturile vor fi amplasate in perioada urmatoare in Piata Victoriei, Piata Romana, rond ASE, Piata Universitatii - in zona Spitalului Coltea si a Institutului de Arhitectura, Piata Unirii, bulevardul Regina Maria, Piata Moghioros, Piata C.A. Rosetti, Piata Iancului - la Metrou.

Saptamana viitoare, a adaugat Firea, vor fi amplasate zece containere anticanicula in Piata Victoriei, Herastrau, Piata Romana, Unirea, Dristor, Parcul Carol, Piata 11 Iunie, bulevardul Regina Maria, Arhitectura si Obor.

"Vor fi mult mai bine pregatite, mult mai dotate, vor oferi servicii superioare pentru cetatenii care ar putea nevoie de ingrijiri medicale. De acest proiect se va ocupa Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti", a precizat Firea la comandamentul convocat pentru combaterea efectelor caniculei.

Edilul sef a precizat ca a discutat cu reprezentantii conducerii RATB, care vor lua toate masurile astfel incat sa fie cat mai putine mijloace de transport in comun care nu au aer conditionat, sa creasca confortul calatorilor pe timp de vara si, de asemenea, sa se ia masurile care se impun pentru ca timpii de asteptare in statiile RATB sa scada in aceasta perioada de disconfort termic.

Primarul general a solicitat Politiei Locale sa intensifice controalele in piete si sa ia toate toate masurile pentru ca alimentele care se vand sa fie pastrate in bune conditii, frigiderele sa fie in stare de functionare, astfel incat sa nu existe situatii in care sa fie vandute cetatenilor alimente alterate.

De asemenea, Firea a solicitat Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti sa monitorizeze atent situatia persoanelor fara adapost, in aceasta perioada, precum si cazurile sociale si sa intervina daca este cazul.

"Apa Nova sa asigure apa potabila necesara populatiei si interventia in regim de urgenta la orice avarie care are ca efect intreruperea asigurarii apei potabile in Municipiul Bucuresti, mentinerea in regim prelungit a fantanilor arteziene. De asemenea, masuri pentru mentinerea in functiune a celor 58 de cismele aflate in administratia Apa Nova din Bucuresti", a subliniat primarul general.

Totodata, Firea le-a reamintit operatorilor de salubritate ca este interzisa spalarea sau stropirea in anotimpul calduros in intervalul orar 13,00 -- 17,00. "De asemenea, va solicit concursul dumneavoastra astfel incat sa se respecte programul de evacuare a deseurilor menajere si sa intensificati numarul de ridicari de deseuri menajere de la unitatile de alimentatie publica, cat si de la pietele agroalimentare", a mai precizat primarul general.



Sursa: agerpres.ro