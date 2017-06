Gabriela Firea

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi seara, ca premierul Sorin Grindeanu joaca "'balena albastra' politica", ea comentand astfel faptul ca prim-ministrul a anuntat ca va demisiona abia dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, va face si el acelasi lucru.

Gabriela Firea, care este si vicepresedinte PSD, a sustinut ca detine informatii potrivit carora Sorin Grindeanu ar fi inceput miercuri seara sa sune mai multi membri PSD pentru a le oferi functii sau locuri in Guvern. Ea a mai afirmat ca in acest moment Grindeanu are ca "proiect personal" dezintegrarea PSD", fiind ajutat de cativa colegi nemultumiti de faptul ca nu se mai afla in fruntea partidului.

"Daca - ipotetic vorbind - un nebun ne spune sa ne aruncam de la etajul 20, pentru ca apoi se arunca si el, noi ce facem? Il urmam? Domnul Grindeanu a jucat in aceasta seara 'balena albastra' politica. Dumnealui se sinucide politic si mai vrea sa se sinucida cu el inca vreo 14. Haideti sa fim seriosi! Avem o raspundere. (...) Am promis ceva romanilor si la nivel local, eu, aici, in Bucuresti, si colegii parlamentari. Si acum vrem sa ne tinem de cuvant", a spus Firea, la Romania TV.

"S-a baricadat in cladirea Guvernului. (...) Am o supozitie, cred ca va putea fi acuzat la un moment dat de uzurpare de calitati oficiale. In orice democratie, regula este urmatoarea: partidele participa in alegeri. Castiga un partid sau o coalitie alegerile, se formeaza majoritate parlamentara, care creeaza un guvern si guverneaza, cu sprijinul politic. Domnului Grindeanu i s-a retras ieri sprijinul politic si intregului Cabinet, astazi a fost exclus din PSD. Pe cine reprezinta? Dumnealui este o persoana particulara acum, este ca si cum cineva de pe strada s-ar duce acum in Palatul Victoria, s-ar aseza pe scaun si ar spune: 'Eu sunt prim-ministru, voi suna niste prieteni, imi fac un Cabinet si il trimit la Palatul Cotroceni'", a declarat ea.

Gabriela Firea a spus ca functiile importante in stat vin "la pachet" cu patriotismul si spiritul de sacrificiu, dar ca Sorin Grindeanu nu demonstreaza ca ar avea aceste calitati.

"Cred ca nu a tinut cont nicio secunda in toate actiunile sale de prioritatile tarii. Este o premiera neagra ceea ce s-a intamplat in aceasta seara (...): nu a mai fost niciodata un prim-ministru care de la Palatul Victoria, din sala de conferinta de presa, sa faca declaratii politice, polemici cu cineva din spatiul politic, sa ceara demisia unui presedinte de partid, sa invoce structuri organizatorice politice, cum a facut domnul Grindeanu: CEx, BPN, jocuri... ii cere demisia domnului presedinte Dragnea. Cu alte cuvinte, daca ieri la CEx, domnul Grindeanu ne-a tradat pe noi, cei care l-am sustinut sa ajunga prim-ministru, in aceasta seara da dovada ca ii tradeaza pe romani", a apreciat ea.

In acest sens, Firea a adaugat ca s-ar fi asteptat ca un premier sa vorbeasca din sala de conferinte de la Palatul Victoria despre autostrazi, spitale sau scoli. Primarul general a mai apreciat ca social-democratii au gresit cand l-au sustinut pe Grindeanu, dar ca vina ii apartine acestuia, deoarece a tradat interesul national.

"Din atatia colegi de partid care puteau sa fie prim-ministru, noi am mers pe recomandarea domnului presedinte Dragnea, care a venit in CEx si ne-a rugat sa il sustinem pe colegul nostru, sa il votam sa fie prim-ministru. (...) Eu cred ca cel care a tradat interesul national si interesul romanilor care au votat PSD pentru a aplica planul de guvernare este domnul Grindeanu", a spus ea.

Gabriela Firea a adaugat ca regreta ca nu a semnalat mai din timp anumite nerealizari ale Guvernului. In acest sens, a mentionat ca a avut, joi seara, o sedinta cu parlamentarii din Bucuresti si Ilfov, dar si cu reprezentantii organizatiilor de sector, care s-au declarat dezamagiti de faptul ca in ultima jumatate de an proiectele vizand Capitala au fost ignorate. A mai precizat ca, in acest moment, sunt blocate la Ministerul Culturii aproximativ o suta de cereri depuse in vederea efectuarii unor reparatii la strazi din centrul Capitalei.

"Domnul prim-ministru in sase luni de zile nu si-a gasit o ora in programul domniei sale sa ne primeasca. Ne-a programat pentru data de 7 mai, a anulat acea intalnire, a promis ca ne reprogrameaza. Nici in ziua de azi nu ne-a mai invitat", a spus ea.

Firea a adaugat ca fara raspuns a ramas si initiativa mai multor parlamentari, printre care si Robert Cazanciuc, de a reuni si sustine cateva proiecte prioritare pentru fiecare judet in parte. Ea a mai precizat ca cele 96 de proiecte sociale si economice au fost transmise premierului, dar ca niciunul dintre ele nu a fost demarat.