Gabriela Firea

Prioritatile Municipalitatii sunt sanatatea, educatia si infrastructura, dar domeniul cultural nu trebuie neglijat, le-a spus jurnalistilor primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, marti, inainte de concertul de Paste organizat de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB).

"In aceasta seara, la Ateneul Roman, inauguram seria evenimentelor culturale dedicate Sfintelor Sarbatori de Paste. Credem ca Bucurestiul este intr-adevar un oras foarte frumos, care are nevoie de investitii, dar trebuie sa avem mare grija si de aspectele culturale. Intr-adevar, prioritatile noastre sunt sanatatea, educatia si infrastructura, dar domeniul cultural nu trebuie sa fie neglijat. De aceea, in aceasta seara, la Ateneul Roman, are loc concertul de Paste organizat de Primaria Generala a Capitalei si la care participa reprezentanti ai ambasadelor, ai institutiilor statului, ai mediului cultural, artistic, academic, precum si alti colaboratori ai Primariei Generale a Capitalei", a declarat Firea.

Ea a mentionat ca si-ar dori foarte mult ca atat concertul de Craciun, cat si cel de Paste sa devina traditii culturale ale Bucurestiului.

"In paralel de asemenea ne pregatim pentru inaugurarea targului de Paste, care va avea loc, la fel ca si cel de Craciun, in Piata Constitutiei. De asemenea, vom inaugura Calea Victoriei ca artera pietonala in Saptamana Mare si vor avea loc multe alte evenimente culturale, educative, care reprezinta traditiile noastre romanesti in Saptamana Mare premergatoare celei mai mari sarbatori a Crestinatatii, si anume Pastele", a adaugat Firea.

Printre personalitatile prezente la concert s-au numarat medicul Adrian Streinu-Cercel si soprana Felicia Filip.

Concertul este sustinut de Orchestra Nationala Radio si Big Band-ul Radio, sub bagheta dirijorului Ionel Tudor. Vor urca pe scena solistii Irina Baiant, Alexandra Usurelu, Vlad Mirita, Andrei Lazar, Paula Seling, Marcel Pavel.



Sursa: agerpres.ro