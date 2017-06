Gabriela Firea

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminica, la Parlament, ca se ocupa de problemele din Bucuresti, dar nu pentru ca ii cere secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, care ii arunca sageti „usor infantile”, motiv pentru care nu vrea sa se coboare la limbajul si la atitudinea „total nepotrivite” ale social-democratului, ea fiind crescuta „altfel”.

"Ii multumesc domnului Ponta pentru atentie. In primul rand constat faptul ca incalca legislatia in vigoare, chiar daca are 30 de zile sa opteze intre a ramane deputat sau cel mai inalt functionar public din Romania, si anume SGG. In aceasta perioada se supune ambelor legislatii, atat cea privind alesii, demnitarii, deputatii si statutul functionarilor publici care, prin legislatie, nu au dreptul sa faca declaratii politice pentru ca acest fapt contravine legii in vigoare", a afirmat Gabriela Firea.

Ea a tinut sa precizeze ca se ocupa de problemele din Bucuresti, dar nu pentru ca ii cere Victor Ponta.

"Este pacat ca intre doi fosti colegi - eu deja pot sa spun fosti colegi - apar astfel de episoade. Am avut o relatie foarte buna, mi-as dori, nu stiu, in continuare sa depaseasca acest moment foarte greu. Eu nu i-am dat lectii niciodata, desi poate eram in situatia sa ii dau. Ma ocup, nu pentru ca imi spune domnul Ponta, ci pentru ca trebuie, ma ocup zi de zi de problemele din Capitala. Saptamana viitoare voi avea si un raport la un an de zile", a completat primarul Capitaleim, potrivit romaniatv.net.

Gabriela Firea a sustinut ca „sagetile" lui Victor Ponta sunt „usor infantile" si nu vrea sa se coboare la limbajul si atitudinea acestuia.

"Aceste sageti cred ca sunt usor infantile si, panã la urma, primarul Capitalei este si om politic, prin lege are voie sa faca politica, nu este o incompatibilitate intre a fi vicepresedinte al unei formatiuni politice si primar general. Eu nu sunt functionar public asa cum se pretinde domnul Ponta, pentru ca dumnealui este acum, asa a semnat domnul Grindeanu, secretar general al Guvernului. Nu as vrea sa ma cobor la limbajul si la atitudinea total nepotrivita a domnului Ponta. Eu am o educatie, am fost crescuta altfel si, chiar daca port un dialog in contradictoriu, prefer sa fie lipsit de veninul cu care ne-am obisnuit in aceste zile", a conchis Gabriela Firea.