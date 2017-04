Gabriela Firea reactioneaza FERM la atacurile de pe Facebook

Gabriela Firea

Referitor la comentariile aparute pe retelele de socializare cu privire la evenimentul organizat de Primaria Capitalei in Piata Constitutiei, Biroul de Presa este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: „Traditii si Flori de Sarbatori” este un eveniment cu traditie, aflat la a VIII-a editie, dedicat tuturor bucurestenilor cu ocazia Sarbatorilor Pascale, iar intrarea la toate activitatile este libera.

In ceea ce priveste decorul amplasat in Piata Constitutiei care a facut obiectul unor comentarii rautacioase va informam ca, acesta este realizat de Dragos Buhagiar, un scenograf de renume international.

Membru al Uniunii Artistilor Plastici si membru al UNITER, Dragos Buhagiar a realizat scenografia a numeroase spectacole de teatru si film, precum si a unor evenimente prestigioase in cele mai mari orase din tara si din strainatate. Celebrul scenograf roman are in palmares multe distinctii, printre care sase premii UNITER, Premiul Uniunii Artistilor Plastici din Romania, Premiul Connex de Excelenta pentru imaginatie si imagine sau Premiul pentru scenografie oferit de Asociatia Internationala a Criticilor de Teatru. Conform viziunii scenografice, decorul aduce in atentia publicului valorile estetice nationale autentice, prin reinterpretarea motivelor traditionale, dar si prin elemente supradimensionate si personaje de poveste, spre incantarea copiilor. Pe langa elementele de noutate, atmosfera este intretinuta de artisti animatori, costumati in iepuri, personaje extrem de indragite in editiile anterioare ale acestui eveniment.

De asemenea, bucurandu-se de un adevarat succes inca din anul 2015, indeosebi in randul celor mici, a fost amplasata in Piata Constitutiei o butaforie reprezentand un iepuras intr-un car gigant tras de o gaina, butaforie creata de scenograful Vutcariov Viaceslav, un artist apreciat, de asemenea, in mediul artistic national si international. Consideram, asadar, ca toate comentariile negative la adresa Targului de Paste organizat in Piata Constitutiei de catre Primaria Capitalei fac parte din corul declaratiilor politicianiste care sunt exprimate de catre opozitie, care, desigur, uita ca s-a aflat, intr-o perioada, in fruntea administratiei bucurestene si nu este straina de astfel de evenimente, care se organizau si atunci.