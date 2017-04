Gabriela Firea si Carmen Dan incep o campanie in scoli privind "Balena Albastra"

Balena Albastra

Ministrul de Interne si primarul general au lansat marti o campanie in scoli impotriva jocului Balena Albastra. Carmen Dan si Gabriela Firea sunt cei mai importanti demnitari care se preocupa de aceasta chestiune, desi pana cum nu exista dovezi privind legatura dintre joc si moartea unor adolescenti in Rusia, unele voci punand sub semnul intrebarii chiar existenta acestui joc. Desi pe siteuri de limba rusa apar multe mentionari ale presupusului joc, hashtaguri sau fotografii socante, potrivit Radio Europa Libera nicio moarte din Rusia sau Asia Centrala nu a fost legata de Balena Albastra. In context trebuie mentionat ca Rusia este a treia tara din lume din punct de vedere al ratei sinuciderilor.

In ciuda unei adevarate isterii raspandite prin materiale mai mult sau mai putin credibile, sursa acestui joc sau a presupuselor detalii privind nivelele si provocarile jocului nu poate fi indicata. In context, trebuie amintit si cazul tinerei care in urma cu doar saptamani sustinea ca este terorizata de "Balena Albastra", insa politia a stabilit ca ea a mintit pentru a-si convinge parintii sa-i cumpere un telefon nou.

Abia acum acesta "poate sa devina un pericol pentru copii si adolescenti", spunand ca "este un exemplu de fake news cu efecte", a spus profesorul, potrivit News.ro.

"Dintr-un joc, dintr-o comunitate obscura asa cum exista zeci pe internet, prin faptul ca s-a rostogolit prin mass-media, am transformat un fenomen care nu era atat de important intr-un fenomen care devine foarte mare. Abia acum acest joc si aceasta comunitate poate sa devina un pericol pentru copii si adolescenti. Acum ii facem sa devina curiosi si sa caute informatii", a explicat Daniel David. Aceasta explozie a subiectului "Balena Albastra" in spatiul public a ajuns la copii, ajungandu-se la exemple precum cel din Galati, unde sapte copii de clasa a sasea s-au taiat pe maini, o fata spunand ca a jucat Balena Albastra, iar ceilalti afirmand ca au facut-o din teribilism. Politicienii vorbesc insa tot mai mult despre acest lucru. Senatorul liberal Cristian Chirtes a declarat ca saptamana aceasta jocul "Balena albastra" va fi supus atentiei Comisiei parlamentare de control asupra activitatii SRI, iar fostul presedinte PNL, Alina Gorghiu, a declarat ca Ministerul Educatiei ar trebui sa isi asume problema jocului si sa ia masuri.