Gabriela Firea: Sorin Grindeanu a avut un plan malefic pentru a distruge PSD

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca Sorin Grindeanu a avut "un plan malefic pentru a distruge PSD", acest lucru fiind dovedit de atitudinea pe care premierul a avut-o la sedinta Comitetului executiv al partidului.

”Politica e un sport de echipa. Intram intr-o formatiune politica sau alta pornind de la ideea ca avem aceleasi idealuri cu toti colegii din acel partid politic, respectam statutul acelei formatiuni, deciziile luate de conducerile alese statutar la varful respectivului partid politic. Faptul ca acum aceste reguli sunt calcate in picioare de domnii Grindeanu si Ponta ne duce cu gandul ca ce nu au reusit inamicii politici vor reusi cei doi fosti colegi. (...) Daca la Comitetul executiv domnul Grindeanu nu ar fi sters-o englezeste, probabil ca altul ar fi fost deznodamantul. Domnia sa a dovedit, prin comportament, ca, de fapt, urmarea un plan malefic, de distrugere a PSD. A venit, a sfidat colegii si in momentul in care s-a luat pauza s-a reintors si a spus ca el nu isi va da demisia decat daca presedintele tarii va garanta ca va numi un premier tot de la PSD. In momentul in care domnul Dragnea l-a adus de mana in fata noastra, a membrilor CEx, si ne-a rugat sa il sustinem sa fie prim-ministru, domnul Grindeanu nu a facut nicio legatura sau conditionalitate cu presedintele tarii. Acum, la final, nu se mai raporteaza la noi, cei care l-am sustinut sa fie prim-ministru, face raportari la presedinteletarii. Este incorect ”, a declarat sambata Gabriela Firea la Antena 3.