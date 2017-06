Gabriela Firea

Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, a declarat ca premierul Sorin Grindeanu nu a reusit sa implementeze nici 25% din ce si-au propus in privinta implementarii programului de guvernare. Gabriela Firea a subliniat ca Sorin Grindeanu ar fi putut sa ramana ministru in noul Executiv.

"Cand am analizat programul de guvernare am realizat ca din ceea ce ne-am propus, nici 25 % nu s-a infaptuit. Poate nu se ajungea la schimbarea premierului. Domnul Grindeanu putea sa ramana in guvern, dar sa nu mai fie premier. Nu era ceva umilitor pentru dumnealui. Pentru Traian Basescu nu e umilitor sa fie senator acum dupa ce a fost presedinte si primar. Putea sa fie vicepremier, ministru sau o alta functie in Guvern", a spus primarul Capitalei la Romania TV.

Gabriela Firea a dezvaluit ca Sorin Grindeanu a recitat din foi la analiza CEX, iar apoi mesajul din foi a fost redat de catre jurnalistii acreditati la Guvern. "Putea sa spuna lucruri nefabricate. A fost o strategie, ceva pregatit cu cateva zile inainte. A fost un plan malefic. Fiecare piesa era la locul ei. Chiar el a spus ca el este adevaratul Grindeanu de acum, nu cel de la investire. A avut dublu limbaj, dubla personalitate. La rugamintea lui Dragnea, tot CEX-ul l-a votat. Nu ne explicam ce s-a intamplat cu el in scurt timp", a mai spus Gabriela Firea.

Mai mult, primarul Capitalei a declarat ca fostul premier PSD, Victor Ponta, este calaul PSD-ului. "Ponta joaca la cacealma. Motiunea va trece.