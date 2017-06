Gabriela Firea vorbeste despre schimbarea lui Grindeanu din functia de premier

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a descris in aceasta seara un scenariu privind schimbarea integrala a Guvernului Grindeanu, in care majoritatea parlamentara actuala ii va prezenta sefului statului un nou candidat de premier, care ar putea fi o femeie din actualul Executiv sau din Parlament.

"La inceput (Sorin Grindeanu - nota redactiei) a inteles rolul sau, anume ca reprezinta o functie numita. A inteles ca trebuie sa aiba o relatie puternica cu cei din coalitie, cu Liviu Dragnea si cu domnul Tariceanu. Ulterior, a fost un moment, un declic, nu a mai simtit aceasta nevoie. Probabil a umplut golul lasat de consultarea cu domnii Dragnea si Tariceanu cu altceva. Ramane sa aflam ce e acel altceva”, a spus Firea la Romania TV, potrivit Mediafax.

"Noi ii asiguram, cum se spune neacademic, spatele politic (...) In momentul in care nu a mai considerat util spatele - metaforic vorbind - politic, inseamna ca are un alt spate poate”, a adaugat ea.

Firea a fost intrebata, de asemenea, daca va accepta o eventuala propunere de a fi premier si a replicat: "Daca mi se va propune, nu voi accepta. Avem foarte multi colegi capabili, profesionisti, onesti, care pot ocupa aceasta functie de premier”.

"Eu mi-as dori sa fie tot o doamna, o femeie prim-ministru. O femeie din actualul Guvern sau din parlamentarii nostri”, a mai precizat actualul primar al Bucurestiului.