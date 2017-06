Gabriela Vranceanu Firea: "Guvernul Grindeanu este ISTORIE"

Gabriela Firea 1

Dupa vestea ca motiunea de cenzura a PSD a trecut de vot, primarul Capitalei, Gabriela Firea a marturisit intr-o interventie la Romania TV ca vor urma negocieri pentru formarea noului guvern. Mai mult, spune Firea, social-democratii vor fi vigilenti si vor analiza propunerile.

"Guvernul Grindeanu este istorie in acest moment. Cel mai important e ca incepand de azi ne indreptam catre normalitate si respectarea Constitutiei. (...) Este un episod negru din istoria noastra, nu ne-am dorit niciodata sa se ajunga la asa ceva. Nu a fost o lupta intre PSD si PSD, ci a fost o lupta intre adevar si minciuna, intre legitimitate si ilegitimitate. Sunt absolut convinsa ca in perioada urm normalitatea si legalitatea se vor restabili la Palatul Victoria. Vom fi vigilenti ca acest lucru sa nu se mai repete.", a declarat primarul Capitalei.

Cat despre viitorul premier, Gabriela Firea a marturisit ca nu exclude posibilitatea ca acesta sa fie chiar femeie.

"Trebuie sa vina o persoana care intruneste girul colegilor mei. Un bun roman, fie ca e barbat sau femeie, un om onest. Am lucrat bine cu doamnele si consider ca au o putere de munca sporita, sunt loiale si nu merg sa faca bisericute. (...)Sunt colegele mele (n.r.: Lia Olguta Vasilescu si Carmen Dan), persoane extrem de responsabile. Sunt profesioniste, tenace, oricare dintre ele, daca va fi propuse, va face fata unei posturi asa de inalte.", a completat Gabriela Firea.

Intrebata de jurnalisti daca va accepta o eventuala propunere pentru sefia Guvernului, Gabriela Firea a negat transant orice posibilitate de a pleca de la Primaria Capitalei.

"Sub nicio forma. Vreau sa imi duc la bun sfarsit mandatul de primar General. Se spune ca e mai greu sa conduci o primarie decat un minister, dar mi-am asumat acest risc. Am cateva proiecte incepute la Primaria Capitalei care nu pot fi finalizate intr-un an. Ele au un termen de 2-3 ani de zile. Vreau sa las ceva in urma mea si nu se poate intr-un an de zile.", a declarat Gabriela Firea.