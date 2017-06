Gara Centrala din Buxelles a fost EVACUATA dupa ce s-a auzit o explozie puternica

Gara Centrala Bruxelles

Una sau doua explozii puternice s-a auzit in aceasta seara in Gara Centrala si in Piata Mare din Bruxelles, potrivit Reuters.

Politia belgiana spune ca totul este sub control si ca a fost retinuta o persoana care cara o centrura explozibila, potrivit Reuters. Nu sunt victime.

42 de romani, care se aflau in Grand Place in acel moment in Piata Mare, au fost tinuti intr-un restaurant pentru o perioada scurta de timp, potrivit Antena 3.

Initial, Reuters a transmis ca o explozie puternica s-a produs in Piata Mare din Bruxelles. Intre Piata Mare si Gara Centrala exista o distanta de circa 400 de metri.