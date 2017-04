In timp ce ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, promite pe la televiziuni ca salariile profesorilor vor fi marite cu 50% incepand cu prima zi a anului 2018, reprezentantii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi atrage atentia asupra unui aspect important pe care multi angajati din sectorul educatie l-ar trece cu vederea, fiind multumiti ca, in sfarsit, vor fi recompensati cu sume de bani mai mari.



"Biroul Executiv al USLIP Iasi a luat act de declaratiile doamnei Ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu de joi, 6 aprilie 2017 si duminica, 9 aprilie 2017, prin care se promite o majorare a salariilor pentru sectorul educatie cu 50%, incepand cu 1 ianuarie 2018. In aceeasi ordine de idei, in cadrul unei emisiuni televizate, domnia sa a precizat ca "Programul de Guvernare al PSD, votat de milioane de romani va fi respectat in totalitate".

Dorim sa reamintim doamnei Ministru ca in documentul amintit la capitolul "Politici in domeniul educatiei", pagina 62, subpunctul 4, "Profesori motivati si bine pregatiti" se precizeaza ca "Asigurarea unui sistem de salarizare si motivare financiara corespunzator rolului pe care cadrul didactic il indeplineste in societate, ca principal motor al cresterii calitatii actului educational: cresterea salariilor personalului didactic cu 20% de la 1 iulie 2017, si cu 30% de la 1 ianuarie 2018". Prin urmare, constatam o neconcordanta intre declaratiile respective si continutul Programului de Guvernare, care de altfel a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

Solicitam conducerii PSD, Guvernului Grindeanu si nu in ultimul rand doamnei Ministru Lia Olguta Vasilescu sa-si respecte promisiunile electorale "in totalitate" si sa acorde incepand cu 1 iulie 2017 majorarea promisa de 20%. Consecventa cu promisiunile amintite reprezinta in opinia noastra garantia acordarii si majorarii de 30% incepand cu 1 ianuarie 2018", a declarat Laviniu Lacusta, presedintele USLIP Iasi.