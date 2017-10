Gata cu toceala! Dispozitivul care te ajuta sa memorezi mai rapid cu 40%

V”Stimulare transcraniana non-invaziva” se numeste actiunea prin care un dispozitiv creat de un grup de cercetare de la Universitatea din Montreal reuseste, spun creatorii lui, sa mareasca procesul de memorizare a informatiilor cu 40%. Desi informatia pare extrasa dintr-un scenariu al unui film scifi, canadienii nu sunt deloc niste sarlatani, avand in vedere ca proiectul lor a primit finantare din partea Defense Advance Research Project Agency (DARPA), agentia americana de cercetari militare, mama si tatal internetului. Spre deosebire de studiile precedente in acest domeniu, care estimau ca procesul invatarii poate fi stimulat prin cresterea legaturilor neuronale, canadienii au descoperit ca metoda interconectarii modulare a unor zone diferite ale creierului aduce rezultate mult mai bune. Iar implementarea acestei descoperiri s-a concretizat intr-un dispozitiv de forma unei benzi, care se aplica pe craniu, in zona cortexului prefrontal.

