Un prieten apropiat al familiei Cioaca a facut o dezvaluire care schimba total datele misterului care a pus o intreaga Romanie pe jar.

trupul celei mai cunoscute disparute din peisajul autohton, scrie a1.ro



Vezi si Securistul Victor Ponta, declaratii de la Palatul Victoria Acesta a indicat locul in care s-ar aflacelei mai cunoscute disparute din, scrie a1.ro

Barbatul, care a facut aceste dezvaluiri sub portectia anonimatului este convins ca femeia este moarta, iar locul in care se afla trupul este… Marea Neagra: „Nu am nicio indoiala ca Elodia a fost aruncata in mare”, a spus sursa. Mai mult, prietenul celor doi soti Ciaca a oferit si amanunte despre cum a ajuns trupul neinsufletit al avocatei pe fundul marii, afirmand ca este legat cu greutati de plimb de picioare pentru a nu fi adusa la tarm.