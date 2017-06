George Clooney a devenit miliardar! Pentru ce suma URIASA si-a vandut afacerea cu tequila

George Clooney

George Clooney, cunoscutul actor american, a vandut pentru un pret exorbitant brandul Casamigos, pe care il detinea impreuna cu Rande Gerber, sotul modelului Cindy Crawford. Presa americana scrie ca tranzatia s-a facut in schimbul a un miliard de dolari.

Cumparatorul marcii de tequila Casamigos este Diageo, o companie britanica de bauturi alcoolice. Rande Gerber a confirmat ca vanzarea s-a facut in schimbul a un miliard de dolari, chiar si el fiind socat de suma incasata. "Niciodata nu mi-as fi imaginat o asemenea suma", a declarat acesta, pentru TMZ.

Luna iunie se dovedeste astfel una deosebita pentru George Clooney, pe 6 iunie, sotia acestuia, Amal, dand nastere gemenilor Ella si Alexander. George Clooney a implinit 56 de ani pe data de 6 mai. Inaintea tranzactiei de miercuri, Celebrity Net Worth il credita pe Clooney cu o avere de aproximativ o jumatate de miliard de dolari, in timp ce sotia sa ar avea pe numele ei 10 milioane de dolari. George si Amal s-au casatorit in septembrie 2014, iar nunta pe care au facut-o in Italia a costat in jur de 4,6 milioane dolari.

Brandul Casamigo, vandut miercuri pentru un miliard de dolari, a fost fondat in ianuarie 2013.