George Ogararu s-a despartit de Ajax! "Vreau sa ajung cat mai curand antrenor principal"

George Ogararu

Fostul international româns-a despartit de clubul olandez, unde era antrenor secund la echipa de tineret, Jong Ajax."Multumesc conducerii clubuluipentru întelegerea avuta fata de dorinta mea de a continua în România cursurile de Licenta Pro UEFA! Astfel am decis împreuna sa întrerupem pentru o perioada frumoasa noastra colaborare! Am ales sa merg pe drumul cel mai scurt catre obiectivul meu de a deveni cât mai curând antrenor principal saula un club de seniori", a scris Ogararu pe pagina sa de Facebook.Totodata, Ogararu l-a felicitat pe colegul sau Marcel Keizer pentru promovarea în functia de antrenor principal al primei echipe a clubului."Felicitari Marcel Keizer pentru promovarea la prima echipa! Este o încununare, cum nu se putea mai frumoasa, a muncii depuse în acest sezon la echipa secunda! A fost o placere sa lucram împreuna si alaturi de fostul meu coleg de echipa John Heitinga ... noulal juniorilor U19! Este o sansa deosebita pentru Johnny de a se specializa ca antrenor si spun asta din proprie experienta", a mai scris Ogararu. Ogararu a învatat tainele antrenoratului la Ajax."Au fost 3 ani în care Ajax Amsterdam m-a format ca antrenor si, mi-a dezvaluit secretele filosofiei si al modului de lucru atât de apreciat în lumea fotbalului. Am învatat aici 'cum se face' si de-abia astept sa pun în aplicare acest model mai departe în", a subliniat Ogararu.Jong Ajax (fara drept de promovare) a ocupat locul al doilea în sezonul recent încheiat al ligii secunde olandeze de fotbal, Eerste Divisie, cu 76 de puncte, la patru de liderul VVV-Venlo. Ogararu a jucat la Ajax între 2006 si 2010, iar din 2014 a fost antrenor secund la Jong Ajax, cu o trecere de sase luni la U Cluj ca principal (septembrie 2014-martie 2015). Fostul international olandez Michael Reiziger este noul antrenor principal al echipei Jong Ajax.