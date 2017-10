Gest FARA PRECEDENT facut de Klaus Iohannis, de Ziua Armatei

Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la ceremonia militara cu prilejul Zilei Armatei Romaniei care are loc in Parcul Carol din Capitala. La aceasta ceremonie sunt prezenti si presedintii celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, seful Senatului, si Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. Alaturi celor 3 le sunt premierul Mihai Tudose, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul Internelor, Carmen Dan, si patriarhul Romaniei, Daniel.

La 25 octombrie este sarbatorita Ziua Armatei Romaniei. Cu aceasta ocazie, va fi arborat Drapelul national la sediile institutiilor militare, se va ridica Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime si fluviale si vor fi organizate ceremonii militare si activitati comemorative in toate garnizoanele din tara, in teatrele de operatii si in tarile in care Romania are acreditati atasati ai Apararii, potrivit mapn.ro.

