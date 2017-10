Gest revoltator al unui roman in M. Britanie! Ce i-a facut unei fete ramasa cu bicicleta in pana

In tanar de 20 de ani, din Romania, este acuzat de viol in Marea Britanie. Fapta lui a infuriat opinia publica, iar ziarele au relatat pe larg toata povestea Samuel Ciornei, 20 de ani, este acuzat ca a atacat o fata intr-un oras din Scotia, in cursul anului trecut. Potrivit Daily Mirror, romanul si-a urmarit victima in spatele unui supermarket, a tarit-o intr-un tufis, unde a amenintat-o cu un ciob de sticla, obligand-o astfel sa itretina relatii sexuale.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.