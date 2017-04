• Ce trebuia sa puna Iasul pe harta evenimentelor nu va mai fi organizat • Un festival important anuntat pentru sfasitul lunii iunie nu va mai avea loc la Iasi • Anuntul a fost facut ieri • Din doua mari festivaluri ce urmau sa se desfasoare pe parcursul a trei zile, a ramas doar unul • "Având în vedere faptul ca în Iasi se organizeaza un alt eveniment de 5 ori mai mare cu 5 zile înainte, riscurile au devenit prea mari pentru a le putea sustine", este concluzia organizatorilor



Iasi, cu evenimente muzicale si de arta, care sa puna orasul pe harta nationala. Insa, un festival major de muzica, anuntat cu mult entuziasm de catre organizatori, nu va mai avea loc. Neverwas, festival ce trebuia sa se desfasoare la finalul lunii iunie, a fost anulat de organizatori fara prea multe explicatii.



Astfel, un eveniment suta la suta privat si-a aratat slabiciunea, semn ca, la Iasi, fara implicarea autoritatilor, acest gen de actiuni tind sa moara. Mai mult, numarul mare de participanti estimat ar fi generat un consum de milioane de euro. Printr-un comunicat, cei de la Neverwas au lasat de inteles ca festivalul nu mai reprezenta un proiect viabil, deoarece in perioada 23-25 iunie s-a anuntat alt festival, mult mai mare si cu un buget consistent, sub sigla After Hills.



"Din pacate, suntem nevoiti sa va anuntam ca festivalul pe care vi l-am promis nu va putea avea loc anul acesta. Am vrut sa facem la Iasi un eveniment asa cum ne-am dorit mereu sa avem, dar nu a fost posibil pâna acum. Neverwas a fost de la început o initiativa privata care a avut în spate visul unui eveniment de trei zile si trei nopti, ratiuni de business, calcule, estimari si griji. În acest moment, riscurile sunt prea mari pentru a putea continua. Acest festival a fost mereu o investitie riscanta, la limita, un eveniment care nu avea cum sa genereze de la prima editie profit, lucru pe care ni l-am asumat initial. Am gândit o prima editie care sa creasca un festival mare pentru viitor. Având în vedere faptul ca în Iasi se organizeaza un alt eveniment de 5 ori mai mare cu 5 zile înainte, riscurile au devenit prea mari pentru a le putea sustine", este anuntul facut pe site-ul festivalului Neverwas.



Organizatorii au mai precizat ca cei care au cumparat deja bilete vor fi primi banii inapoi. Bogdan Baianu, directorul fesivalului, nu a putut fi contactat pentru explicatii suplimentare.



Ce ar fi trebuit sa se intample



Festivalul era programat pentru 29 iunie -2 iulie, la ferma Ezareni. Culmea, organizatorii chiar au anuntat cateva nume ce urmau sa urce pe scenele Neverwas: Vita de Vie (Romania) Mando Diao (Suedia), My Baby (Olanda), OCS (Romania), Alex Clare (Marea Britanie), The Kryptonite Sparks (Romania), Wareika (Germania), Pinholes (Romania), Plastic Mermaids (Marea Britanie), Inner (Romania), Cuibul (Republica Moldova), The Wax Road (Republica Moldova) si Tourette Roulette (Romania).



After Hills: "Imi pare rau pentru Iasi"



Reprezentantii festivalului After Hills si-au aratat mahnirea fata de soarta Neverwas. "Mie imi pare foarte rau, pentru ca stiu ce inseamna organizarea unui astfel de eveniment. Imi pare rau pentru Iasi. In ceea ce priveste comentariul legat de perioada in care va fi organizat After Hills, noi am anuntat data inca de anul trecut. Sper sa fie bine", a declarat Alina Cojocaru, PR After Hills.



Recent, au fost anuntati artistii care vor concerta la After Hills, eveniment ce se va desfasura in zona Era, pe un teren pus la dispozitie de municipalitate. Vor fi prezenti ATB, John Newman, W&W, Technasia. Printre trupele locale se numara Subcarpati, Moonlight Breakfast, Carala's Dreams, Robin and The Backstabbers si Golan.



In total, vor fi anuntati 50 de artisti, bugetul festivalului fiind de 2 milioane de euro. Nu in ultimul rand, organizatorii au estimat ca platitorii de bilete vor genera alte incasari de mininimum 2 milioane de euro si maximum 12 milioane euro, insemnand cazare, masa, cumparaturi. Un abonament pentru trei zile de festival poate fi achizitionat cu 249 lei, abonament VIP - 449 lei si 149 de lei pentru studenti.