GHISE TORPILEAZA DNA – Fostul senator Ioan Ghise acuza: „DNA functioneaza neconstitutional de 15 ani

Ioan Ghise

Analiza extrem de interesanta facuta in legatura cu institutia „vedeta” a Romaniei, Directia Nationala Anticoruptie de fostul senator Ioan Ghise (foto), unul dintre politicienii romani care au curaj sa condamne si sa critice public abuzurile si derapajele procurorilor. Intr-un text publicat, duminica 9 aprilie 2

017, pe blogul propriu ghise-ioan.ro, fostul senator acuza ca de 15 ani DNA functioneaza neconstitutional.

Facand trimitere la Constitutia Romaniei si la actele normative in baza carora DNA isi desfasoara activitatea, dar si la declaratiile publice ale doctoritei Laura Kovesi, Ghise arata ca parchetul anticoruptie a devenit stat in stat. In opinia fostului senator, problema neconstitutionalitatii DNA este una extrem de serioasa si ar trebui sa intre in atentia institutiilor statului precum CSM, Parlament, Guvern, Consiliul Legislativ sau Avocatul Poporului.

Iata textul postat de Ioan Ghise pe blogul propriu:

„DNA functioneaza neconstitutional de 15 ani

’Rule of law’ guvernarea legii si bazata pe lege este un principiu fundamental al statului de drept.

Toata lumea civilizata, democratica, occidentala se bazeaza pe asta. Constitutia Romaniei spune despre Ministerul Public si procurori,

citam:

ARTICOLUL 131

Ministerul Public

(1) In activitatea judiciara, Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor.(2) Ministerul Public isi exercita atributiile prin procurori constituiti in parchete, in conditiile legii.(3) Parchetele functioneaza pe langa instantele de judecata, conduc si supravegheaza activitatea de cercetare penala a politiei judiciare, in conditiile legii.

ARTICOLUL 132

Statutul procurorilor

(1) Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.(2) Functia de procuror este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.

am incheiat citatul din Constitutia Romaniei.

Incepand din anul 2002, DNA functioneaza in baza unei OUG care timp de 15 ani nu a fost dezbatuta si nu a fost votata in Parlament.

Oare de ce?

Ea, OUG nr. 43 din 2002 fiind de fapt Ordonanta de Urgenta?!

Regula de organizare si functionare a DNA spune:

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 43*)

din 4 aprilie 2002

privind Directia Nationala Anticoruptie.

**) Nota:

Cuprinde toate modificarile aduse actului oficial, inclusiv cele prevazute in:

L. Nr. 255/19.07.2013 Publicata in M.Of. Nr. 515/14.08.2013

Articolele care au suferit modificari sunt marcate cu albastru in Cuprins.

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Cap. I

Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Prin prezenta ordonanta de urgenta se infiinteaza Directia Nationala Anticoruptie, ca structura cu personalitate juridica, in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin reorganizarea Parchetului National Anticoruptie.

(2) Directia Nationala Anticoruptie are sediul in municipiul Bucuresti si isi exercita atributiile pe intregul teritoriu al Romaniei prin procurori specializati in combaterea coruptiei.

(3) *** Abrogat de OUG Nr. 134/2005

(31) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie conduce Directia Nationala Anticoruptie prin intermediul procurorului sef al acestei directii. Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie solutioneaza conflictele de competenta aparute intre Directia Nationala Anticoruptie si celelalte structuri sau unitati din cadrul Ministerului Public.

(4) *** Abrogat de OUG Nr. 134/2005

Art. 2 – Directia Nationala Anticoruptie este independenta in raport cu instantele judecatoresti si cu parchetele de pe langa acestea, precum si in relatiile cu celelalte autoritati publice, exercitandu-si atributiile numai in temeiul legii si pentru asigurarea respectarii acesteia.

Art. 3 – (1) Atributiile Directiei Nationale Anticoruptie sunt urmatoarele:

a) efectuarea urmaririi penale, in conditiile prevazute in Codul de procedura penala, in Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si in prezenta ordonanta de urgenta, pentru infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, in competenta Directiei Nationale Anticoruptie;

b) conducerea, supravegherea si controlul actelor de cercetare penala, efectuate din dispozitiile procurorului de catre ofiterii de politie judiciara aflati sub autoritatea exclusiva a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie;

c) conducerea, supravegherea si controlul activitatilor de ordin tehnic ale urmaririi penale, efectuate de specialisti in domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si in alte domenii, numiti in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie;

c1) sesizarea instantelor judecatoresti pentru luarea masurilor prevazute de lege si pentru judecarea cauzelor privind infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, cu modificarile ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, in competenta Directiei Nationale Anticoruptie;

c2) participarea, in conditiile legii, la sedintele de judecata;

c3) exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti, in conditiile prevazute de lege;

d) studierea cauzelor care genereaza si a conditiilor care favorizeaza coruptia, elaborarea si prezentarea propunerilor in vederea eliminarii acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei penale;

e) elaborarea raportului anual privind activitatea Directiei Nationale Anticoruptie si prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei, nu mai tarziu de luna februarie a anului urmator, iar ministrul justitiei va prezenta Parlamentului concluziile asuprara portului de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie;

f) constituirea si actualizarea bazei de date indomeniul faptelor de coruptie;

g) exercitarea altor atributii prevazute de lege.

(2) Directia Nationala Anticoruptie exercita drepturile si indeplineste obligatiile procedurale prevazute de lege, in cauzele privind infractiunile atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta sa.

(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie emite ordine.” Am incheiatextrasul din OUG nr. 43/2002.

Sursa :http://www.pna.ro/legislatie.xhtml?sectiune=2&id=13

Prevederile de mai sus din OUG nr. 43/2002, arata ca DNA este o directie de parchet de procurori.

Acest cadrul legal se completeaza cu:

OUG 63/2013 pentru modificarea OUG 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie

78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Asadar, DNA este o persoana juridica, are buget propriu, este parte din structura Ministerului Public, la randul lui persoana juridica de drept public dar…

DNA ’este independenta in raport cu instantele judecatoresti si cu parchetele de pe langa acestea, precum si in relatiile cu celelalte autoritati publice’.

De curand, la bilant, sefa DNA a spus: ‚Noi suntem DNA’!

Adica, stat in stat…

Dilema esentiala este:

Cum se coroboreaza si se coordoneaza prevederile art. 2 din OUG 43 /2002 cu prevederile art. 131, alin. (2 si 3) ale Constitutiei Romaniei?

Prevederile acestei ordonante sunt constitutionale?

Un personaj din opera lui Caragiale ar spune despre starea de constitutionalitate a acestei situatii a DNA: ’Curat murdar’…

Art. 2, litera ‚e’ din legea nr. 73 din 1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului legislativ spune privind atributiile acestuia:

‚e) examineaza conformitatea legislatiei cu prevederile si principiile Constitutiei si sesizeaza birourile permanente ale

Camerelor Parlamentului si, dupa caz, Guvernul asupra cazurilor de neconstitutionalitate constatate;’.

Constitutia Romaniei da prin prevederile art. 80 o importanta atributie presedinteluui Romaniei:

’Presedintele Romaniei vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice’!

Presedintele Iohannis, cand nu instiga multimile, el nu vegheaza….

Fata de aceasta semnalare din acest articol, oare ce spun constitutionalistii si autoritatile statului: CSM, Parlament, Guvern, Consiliul legilativ, Avocatul poporului?

Intrebarea aceasta ultima se refera la atributiile lor constitutionale si legale…

9 aprilie 2017 – autor – prof. Ioan Ghise”