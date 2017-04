Gianina Terceanu, judecatoarea din Dosarul Transferurilor, primul interviu dupa condamnare

Gianina Terceanu

Judecatoarea Gianina Terceanu, condamnata de Curtea de Apel la cinci ani si sase luni de inchisoare pentru ca a primit mita pentru a da o solutie favorabila in Dosarul Transferurilor, a vorbit despre cum a fost ridicata de pe strada pentru a fi adusa la audieri.

Fostul magistrat, cu o vechime de 17 ani in magistratura pana a fost pusa sub urmarire penala, a povestit si cum s-au desfasurat faptele.

„Imi lasasem copiulul la gradinita, in data de 19 noiembrie, ora 9.40, s-a prezentat un domn comisar, mi-a spus sa-l insotesc la DNA. L-am urmat in masina, am mers linistita, mi s-a prezentat mandatul de aducere. Nu mi-a trecut prin cap atunci. Am citit mandatul, era consemnat o infractiune de luare de mita, nu erau trecute numele celorlalti inculpati. Am fost dusa in fata unui procuror care mi-a spus ca este Dosarul Transferurilor. Nu aveam avocat, nu am avut 4-5 ore avocat. Nu mi s-a prezentat niciun dosar, mi s-a spus ca au probe ca nu isi permiteau sa ridice un judecator daca nu aveau probe. Domnul procuror mi-a spus daca am de facut un denunt si am fost trimisa intr-o sala de consiliu sa ma gandesc si in acest timp imi venea aparatorul, dupa 23 ore am fost din nou dusa in fata. M-a intrebat unde este cea 100.000 de euro data de Gabi, denuntatoarea din dosar. Am spus unde sunt banii”, a declarat Terceanu.

„Dosarul a fost repartizat ciclic, nu aleatoriu, pentru ca plecase un coleg (...)