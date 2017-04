Gica Hagi nu a mai rezistat si a iesit la atac: "Se încearca patarea imaginii noastre"

Viitorul s-a impus cu 2-1 la Giurgiu, în fata campioanei Astra, în runda a doua a play-off-ului iar la finalul meciului mai multe voci au lansat ipoteza unei întelegeri între cele doua echipe, potrivit careia echipa lui Hagi urma sa se dea la o parte în meciul de joi, din sferturile de finala ale Cupei României, pentru a primi, în schimb, punctele în Liga 1.



Gigi Becali e convins ca partida Astra - Viitorul 1-2, din Liga 1, considerata suspecta de multi specialisti, s-a jucat doar pe teren, însa a dezvaluit la "Fotbal Club" ca nu toti jucatorii celor de la FCSB sunt de aceeasi parere.



Dupa ce Marius sumudica i-a catalogat drept "idioti" pe cei care s-au gândit la un asemenea scenariu, a venit si rândul celor de la Viitorul sa trimita un mesaj clar privind aceste speculatii. Formatia lui Gica Hagi a transmis un comunicat prin intermediul site-ului oficial.



"Comunicat FC Viitorul : În cel mai important si frumos moment al clubului nostru am constatat cu regret ca un grup formator de opinie încearca sa creeze o imagine total negativa despre clubul si proiectul nostru, încercându-se patarea imaginii pe baza unor speculatii, supozitii, diversiuni, culmea, în cel mai frumos meci al Play-Off-ului, asa cum a fost apreciat de comentatori si majoritatea oamenilor de fotbal. Proiectul nostru are ca obiectiv formarea de tineri cu spiritul sportiv de a lupta si a încerca sa devenim CEI MAI BUNI pe teren (sportivi de înalta performanta, puternici mental, fizic, tactic cu spirit de învingator) si nu în afara terenului asa cum speculati încercând sa stricati imaginea noastra fabricând o diversiune în mintea suporterilor si a oamenilor de sport din România. Acestui grup îi transmitem ca noi dorin sa ne duelam doar pe teren (unde ne simtim pregatiti), iar concluzia noastra este ca SUCCESUL nostru deranjeaza si nu este corect sa cautati sa mutati lupta în afara terenului. Înca o data va aducem la cunostinta ca am fost primul club din România în care fiecare angajat (conducatori, staff tehnic, jucatori, juniori, personal auxiliar etc.) a semnat declaratie pe propria raspundere ca întelege sa respecte Regulamentul disciplinar al FRF, care reglementeaza si sanctioneaza Coruptia / Pariurile sportive / Integritatea competitiilor (art.60), Integritatea meciurilor (art.60 bis) si Manipularea rezultatului unui joc (art.61).

Cu respect, FC Viitorul"