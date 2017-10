Gigi Becali: Bai, nenorocitilor, lasati tara sa respire, comunistilor, oameni de nimic!

Becali, patronul FCSB, a facut o serie de declaratii dure la adresa generalilor din Armata, spunand ca scopul lor este sa-l distruga.

"Vorbeam cu Mihai Stoica si ii ziceam «Bai MM, tu iti dai seama in ce tara traim?» Eu am luat echipa in 2004, am dus-o in cupele europene, am castigat campionate si am facut coeficient tarii. Am adus zeci de milioane de euro in tara din cupele europene si alte zeci de milioane din transferuri. Si acum vin unii si zic «Vrem sa-ti luam marca si emblema. De ce ai adus bani tarii, nenorocitule de Becali?». Bai, nenorocitilor, lasati tara sa respire, comunistilor, oameni de nimic! De ce sa cheltuiti bani de la bugetul tarii?

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.