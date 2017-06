Gigi Becali il critica pe Daum: "Tipi tu la mine drogangiule? Vai de capul tau"

Gigi Becali nu este impresionat de jocul nationalei, chiar daca tricolorii au invins martie seara selectionata statului Chile, scor 3-2, dupa ce au fost condusi cu 0-2.

"Nu m-am uitat la meciul cu Chile. Ce sa vad eu? Pentru mine nu mai exista echipa nationala. Sunt amarat. Urla sufletul in mine de durere! Noi avem jucatori buni, dar trebuie pusi in valoare de Daum. Pai, tu, joci cu Stancu mijlocas dreapta si cu Chipciu mijlocas stanga. Ce vrei sa faci?! Inseamna ca vrei doar sa faci contra. Daum, daca are demnitate, trebuie sa vina si sa zica "Hai ca am plecat. Va las, dar o sa iubesc tara asta in continuare". Dar tu vii si certi jurnalistii. Vai de capul tau! Ai gasit la FRF oameni de nimic, care au atitudine de sclavi! Daca aveai la FRF un Becali, acum erai spulberat. Tipi tu la mine, "drogangiule?" De ce vine si se da mare patriot? Isi bate joc de noi? Ne minte la televizor. Hagi este cel mai bun selectioner. A zis ca sacrifica tot pentru nationala. Lucescu ar fi bun, la fel ca Olaroiu si Dan Petrescu. Oameni care fac ceva", a spus Gigi Becali, la Sport.ro.

Muntenegru si Danemarca si-au respectat blazonul, invingand in confruntarile cu Armenia, respectiv Kazakhstan.