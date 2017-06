Gigi Becali intervine in SCANDALUL MOMENTULUI: "Boureanu trebuia batut mai rau, rau de tot"

Gigi Becali face acuzatii grave la adresa lui Cristian Boureanu dupa bataia cu politia.

"Vad ca se comenteaza ca nu trebuia militia sa faca asa. Pai ce trebuia sa faca? In America, stii ce-ti face? Iti rupe capul, nici nu sta la vrajeala, mainile la spate, catuse si daca te misti te si impusca. Trebuia batut mai rau, rau de tot, nu ca stai putin. Cum sa lovesti un militian? Acum vad pe la televizor ca n-au facut bine. Ce sa faca saracii militieni? Ei sa fie injurati, loviti ca nu e o problema ca nu cumva sa se supere la tv cineva. Nu l-a batut rau. Trebuia batut rau de tot ca sa se invete minte.

El este omul lui Basescu, el are bani de la Basescu. Daca nu avea el afaceri de la Basescu, in campania electorala, mai facea el asa? Mai avea bani de bautura. Banii lui de bautura sunt din furtisag de la Basescu. El nu avea niciodata bani, decat din furtisag de la Basescu, afaceri cu Altchim. Acum bate miltieni. Vai de capul lui! Daca eram eu militian, era in spital internat", a spus Gigi Becali pentru Romania TV.

Fostul deputat Cristian Boureanu a fost arestat preventiv pentru ultraj dupa ce in noaptea de vineri spre sambata fusese retinut, dupa mai multe ore de audieri, ca urmare a conflictului avut in trafic cu o brigada de la Politia Rutiera.

Masina in care erau pasageri fostul parlamentar si prietena lui a fost oprita in trafic vineri, in jurul orei 01.30, in zona Pietei Charles de Gaulle, iar dupa ce soferul a fost legitimat si i s-au inapoiat actele, Boureanu a insultat politistii, unuia dintre ei i-a prins degetele la portiera, iar pe altul l-a lovit cu genunchiul.