Gigi Becali, RAZBOI cu Mihai Bendeac! "Este slujitorul lui Satan!"

Mihai Bendeac a devenit cunoscut publicului larg prin emisiunile "Mondenii" si "In puii mei", dar si prin postarile incredibile la adresa religiei si preotilor din Romania. Credincios declarat, Gigi Becali nu a mai rezistat si l-a pus la punct pe indragitul actor: "este slujitorul lui Satan!".

In ultimele luni, Mihai Bendeac a uimit pe toata lumea cu mesajele postate pe pagina personala de Facebook, scrie cancan.ro. Religia a fost una dintre temele asupra carora artistul nu s-a sfiit sa-si expuna parerea personala. "Promit solemn si ferm ca nu voi mai intra in nicio biserica ortodoxa. Mi-e greata de tot ce inseamna religie. E un rau mai mare decat orice secta satanica. Exista o teama stupida de a vorbi deschis despre asta. Cum sa vorbesti religia de rau?! Te bate Dumnezeu! Da' cine e Dumnezeu? Morosanu?! Ba chiar se si spune ca e cumplit blestemul preotilor. Uite parerea mea. Dumnezeu nu face rau. Niciodata! Nimanui! Dumnezeu e iubire. Asa ca, decat sa pup eu mana unor borfasi mercantili turnatori, n-ar vrea sa ma pupe ei? Ghici unde? Treziti-va!!!", a postat Bendeac in urma cu patru ani.

Actorul a recidivat in urma cu doua zile, in urma unei discutii pornite de la Catedrala Manturii Neamului, care va avea cel mai mare clopot din Europa, turnat cu chiul Patriarhului Daniel pe el. "Eu sunt perfect de acord ca ortodocsii, crestinii, religiosii sa fie umiliti, fraieriti, sclavagiti in permanenta. Fiindca merita. Daca esti atat de prost incat sa crezi ca nu poti canaliza energia si comunicarea cu Dumnezeu sau cum vrei sa-l numesti decat prin intermediul unor banditi cu barba si a unei infectii numite religie, e treaba ta. Si meriti sa se plateasca, din banii tai, un clopot de 5 milioane, nu de 500 de mii. Dar eu ce vina am? De ce sa finantez si din banii mei (prin taxe si impozite) niste mafioti doar pentru ca tu esti dobitoc? Eu nu am nevoie de clopot. Eu cred intr-o sursa initiala, o divinitate, spune-i Dumnezeu daca vrei, cu care sunt conectat si intr-o ghena de gunoi. Mi-e greata", a fost reactia lui Bendeac.

Persoana religioasa, Gigi Becali nu a mai suportat afirmatiile lui Mihai Bendeac si l-a pus la punct pe actor, numindu-l "slujitorul lui Satan". Totodata, patronul Stelei sustine ca preotii trebuie respectati indiferent ca sunt "hoti, curvari sau betivi".

"Asa cum Dumnezeu are slujitorii lui pe pamant, asa si Diavolul ii are pe ai lui. Iar Bendeac este unul dintre acestia. Este slujitorul Diavolului, e al lui Satan. Bendeac se bate cu preotii, cu calugarii pentru ca este Diavolul. Este un satanist, are idei satanice. Eu cu satanistii nu discut. Vreau doar ca lumea sa tina cont de spusele Sfantului Ioan Gura de Aur. A spus asa: <>. Trebuie sa tinem minte un lucru: fata preot nu exista mantuire!", a spus Becali pentru CANCAN.RO.

Gigi Becali nu gaseste nimic in neregula ca pe clopotul Catedralei Manturii Neamului va fi turnat chipul Patriarhului Daniel. "Clopotul a costat 500.000 de euro, nu cinci milioane! Dar asta e o nimica toata. Trebuie sa coste cinci milioane. Clopotul trebuie sa rasune in tot Bucurestiul, sa-l auzim cu totii si sa ne aduca aminte de judecata de apoi. Sa stim ca se apropie sfarsitul, sa ne pregatim de rai si iad. Clopotul trebuie sa rasune si sa ne faca sa venim cu totii la biserica, sa ne spalam de pacate. Si inca un lucru. Nu este trufie din partea Patriarhului Daniel ca are chipul turnat pe clopot. Este un lucru normal, lumea trebuie sa stie ca aceasta catedrala s-a construit sub domnia sa", a spus Gigi Becali.