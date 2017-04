Gina Pistol, indragostita de un nou umorist? Dupa ce l-a lasat pe Cocos, acum... - FOTO

Gina Pistol

Gina Pistol s-a despartit recent de Alin Cocos si a facut deja o pasiune pentru un alt baiat...cu umor, sau mai exact cu iUmor! Ginuta s-a plans prietenilor, mai in gluma, mai in serios, ca tanarul nu prea o baga in seama!



Ionut Rusu a ajuns in finala show-ului iUmor si a fost la un pas sa fie declarat castigator, mai ales ca a fost singurul concurent care l-a facut pe intransigentul rapper Cheloo sa rada in hohote, cu un schetch. Asa a ajuns Ionut in gasca lui Matei de la BRomania si...aproape de Gina Pistol, care este prietena cu Matei. Intre ei s-a legat imediat o poveste...de umor, iar Ginuta le-a aratat si prietenilor sai pentru cine a facut o pasiune.

”Momentul acela cand un baiat te place...dar nu prea” a scris Gina Pistol la explicatia unei fotografie in care il priveste pe Ionut cu subinteles. Acesta insa nu a dat raspunsul la care se astepta toata lumea. ”Eu nu sunt asa "cuceribil" cu una, cu doua...Ma las greu”. ”Gina, te uiti la el ca si cum ai fi indragostita...good acting” au remarcat imediat amicii actritei.



