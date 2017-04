Gordon Ramsay, anunt SURPRINZATOR: "Copii mei nu vor pune mana pe averea mea"

Gordon Ramsay

Celebrul bucatar Gordon Ramsay a dezvaluit, intr-un interviu, ca nu va trece averea pe numele celor patru copii ai sai, chiar daca castiga la fel de mult precum Beyonce.

Gordon Ramsay, in varsta de 50 de ani, a avut o cariera de televiziune atat in Marea Britanie cat si in SUA, la care se adauga restaurantele sale de succes, iar acest lucru l-a propulsat in topul Forbes cu 54 de milioane de dolari, anul trecut.

Dar cand vine vorba de bani pentru copiii lui, Ramsay are opinii foarte puternice.

Intr-un interviu pentru The Telegraph, bucatarul-sef a vorbit despre faptul ca banii nu au fost niciodata o prioritate pentru el si isi doreste sa le insufle asta copiilor lui.

„Averea cu siguranta nu va merge la ei”, a spus bucatarul.

De asemenea, copiii nu se bucura de tratament de lux nici chiar atunci cand merg in vacanta cu parintii lor. Gordon Ramsay precizand clar ca nu le cumpara bilete la prima clasa, atunci cand calatoresc cu avionul, ci ii trimite la economic, cu restul lumii.



Sursa: antena3.ro