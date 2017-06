Gravida batuta crunt de un animal care ii este sot. Femeia a ajuns la UPU

Ieri, o, insotita de o ruda, a ajuns la UPU din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iasi. Maria B., in varsta de 40 ani, cu o sarcina in evolutie de 23 saptamani, a fostde sot. Femeia a fost diagnosticata cu uncarnio-cerebral cu pierderea cunostintei. Imediat dupa ce a fost lovita peste cap de catre sot, gravida a avutnazala."Pacienta a refuzat sa-i recoltam sange pentru analize sau alte investigatii medicale. De asemenea, a refuzat si tratamentul. Nu stim daca a luat aceasta decizie de frica sotului", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-de la Spitalul Sf. Spiridon.Gravida nu a vrut sa vina la, dar a acceptat la insistentele rudei, ingrijorata ca ar putea sa piarda sarcina sau fatul sa nu fi patit ceva in urma loviturilor.