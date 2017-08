Grupe de foc in UEFA Champions League!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Cele mai valoroase 32 dedin fotbalul european sunt pregatite de un nou sezon al grupelor, iar tragerea lade joi seara a impartit echipele in optextrem de echilibrate.Grupa A: Benfica, Manchester United, FC Basel, CSKA Moscova.Grupa B: Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic.Grupa C: Chelsea, Atletico Madrid, AS Roma, Qarabag.Grupa D: Juventus, FC Barcelona, Olympiakos, Sporting Lisabona.Grupa E: Spartak Moscova, Sevilla, Liverpool, Maribor.Grupa F: Sahtior Donetk, Manchester City, Napoli, Feyenoord.Grupa G: AS Monaco, FC Porto, Besiktas, Leipzig.Grupa H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL Nicosia.Faza grupelor debuteaza pe 12/13 septembrie.