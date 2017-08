Grupul Carrefour a redeschis azi al 3-lea magazin BILLA remodelat, situat in IASI, Judetul IASI. Noul MARKET Iasi Piata Voievozilor și-a întâmpinat azi clienții, oferindu-le acestora: sute de produse mai ieftine si peste 1600 de produse noi. Astfel, grupul Carrefour numara in prezent 200 de supermarketuri Market.



Noul Market Iasi Piata Voievozilor isi asteapta clientii cu produse proaspete, de la fructe și legume sau carne fragedă la prețuri avantajoase, până la o paletă imbogățită de produse alimentare și nealimentare pentru întreaga familie! Cele 1600 de articole noi introduse in gama cuprind produse alimentare si produse nealimentare, incluzand atat articole permanente cat si articole sezoniere: electronice, electrocasnice mici, gradinarit, menaj si textile.



Date cheie despre Market Iasi Piata Voievozilor:



1. Adresă: Piata Voievozilor, nr. 1, bl. A8- A9, judetul Iasi



2. Orar magazin:



• Luni – Sambata: 07:00-23:00



• Duminica: 07:00-22:00



3. Gama de produse: 4.900



4. Suprafața magazinului: 377 m²



5. Numar de angajati : 33



6. Contact magazin : 0753 015 894



Acum, noul Market este mai confortabil, cu un acces mai usor si cu o vizibilitate mai mare asupra produselor. Magazinul propune clientilor produse proaspete, refrigerate, mic dejun, snacking, bacanie, bauturi, cosmetice, detergeti si produse pentru intretinerea casei. In plus, noul concept ofera clientilor posibilitatea de a cumpara articole textile, de menaj, de sezon si electronice si electrocasnice mici.



„Noul Market si-a propus sa imbine tot ce este mai bun din Billa si din Market si sa vina in intampinarea clientilor săi fideli cu sute de preturi mai mici. Astfel, începând de azi, clientii nostri se vor putea bucura de aceleasi avantaje ale cardului de fidelitate, putand inlocui Billa Card Plus cu noul Card Plus, solicidandu-l in magazin la punctele special amenajate”, a declarat Andreea Mihai, Director de Marketing & Comunicare, PR & Solidaritate, Dinamică Comercială & Pricing Carrefour România.



Dupa completarea unui formular de inscriere electronic, clientii intra in posesia cardului care este disponibil direct si gratuit. Card Plus poate fi folosit apoi imediat pentru cumparaturi. Odata cu Card Plus, clientii vor primi si 3 minicarduri detasabile pe care le vor putea oferi altor membri ai familiei, pentru ca aceasta sa se bucure de aceleasi avantaje. In plus, cu Card Plus, clienţii vor avea parte de cadouri cu ocazia zilei de naştere si de ziua numelui. Mai mult decat atat, lunar, posesorii Card Plus vor beneficia de promotii pe care le pot gasi in catalogul disponibil pe site-ul Carrefour, in sectiunea dedicata cataloagelor : www.carrefour.ro/cataloage.



Care sunt beneficiile Card Plus?



• Reduceri substantiale, zilnic, la sute de produse;



• 10% reducere de ziua de nastere - pentru a beneficia de reducere clientul trebuie sa-si inregistreze data de nastere la inscriere;



• Surprize de ziua numelui, direct la casele de marcat;



• Bonuri de cumparaturi ce pot deveni vouchere de reduceri pentru cumparaturile viitoare;



• In functie de campania Market, reduceri de pana la 25% la toate produsele dintr-o anumita gama, direct pe bonul de casa;



• Inscriere rapida in programul Card Plus, direct la locurile special amenajate in magazin;



In noul Market Iasi Piata Voievozilor clientii Carrefour vor putea beneficia de peste 10 servicii noi disponibile la casele de marcat ! Astfel, vor putea rezolva totul intr-un singur loc si vor economisi timp.



Servicii propuse:



• Emitere card de loialitate;



• Vanzare bilete concert, spectacole şi meciuri (prin Eventim);



• Loteria romana;



• Loz in plic;



• Reincarcare cartele;



• Paypoint;



• Viniete;



• Centru de copiere;



• Automat facturi;



• Zebrapay;

