Grupurile de Actiune Locala afla cum pot obtine fonduri nerambursabile

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

A fost pus in consultare publica documentul orientativ pentru "Grupurile de Actiune Locala () privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala destinate comunitatilor marginalizate urbane, în cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)". Documentul cuprinde îndrumari utile pentru GAL-urile urbane, astfel încât sa îndeplineasca cu succes atributiile ce le revin în cadrul procesului de implementare a proiectelor cu fonduri UE.Totodata, sunt subliniate elementele obligatorii pe care GAL-urile trebuie sa le respecte în procesul de evaluare si selectie a propunerilor de, în conformitate cu specificul celor doua Programe Operationale finantatoare (Programul Operational Capital Uman si Programul Operational Regional) si anume: continutul procedurii de evaluare si selectie; elementele obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte; continutul minim obligatoriu al fiselor de propuneri de proiecte; criteriile minime de eligibilitate."GAL-urile ale caror strategii vor fi admise lade catrevor respecta prevederile prezentelor Orientari pe tot parcursul procesului de implementare a SDL. Persoanele interesate sunt rugate sa transmita observatiile sau propunerile privind îmbunatatirea documentului pâna la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: contact.programare•fonduri-ue.ro", au precizat reprezentantii Mecanismului Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC).