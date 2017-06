Guvernul a aprobat astazi aceasta LEGE! Totul tine de DATORIILE populatiei

Guvernul a aprobat astazi, printr-o Hotarare, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, prin care sunt stabilite modalitatea de desfasurare a sedintelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul si creditorii, tipurile de onorarii pentru administratorul procedurii si lichidator, precum si cuantumul minim si maxim al acestor onorarii.

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice va intra in aplicare incepand cu 1 august 2017, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Deschiderea procedurii de insolventa se va face pe baza unei cereri pe care debitorul persoana fizica o poate depune personal sau prin posta, cu confirmare de primire sau pe e-mail cu semnatura electronica certificata, la comisia de insolventa la nivel teritorial din judetul in care isi are domiciliul sau resedinta de cel putin 6 luni. In termen de 5 zile de la data primirii cererii, va avea loc o sedinta de ascultare a debitorului. Daca debitorul este persoana cu handicap auditiv sau surdocecitate, ascultarea va avea loc cu asigurarea unui interpret in limbaj mimicogestual.

Administratorul procedurii verifica creantele, in baza informatiilor transmise atat de creditori, cat si de debitori. Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate intr-un tabel preliminar la valoarea lor in lei, la cursul Bancii Nationale la data deschiderii procedurii insolventei, exceptand cazurile in care legislatia speciala cuprinde prevederi diferite, mentioneaza documentul citat.

Planul de rambursare prezentat de administratorul procedurii de insolventa trebuie sa fie fezabil si sa tina cont de perspectivele reale de redresare si circumstantele aplicabile debitorului. In acest sens, normele metodologice aprobate de Guvern detaliaza reperele la care comisia de insolventa la nivel central se va raporta pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil si pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si familiilor acestora, in situatia insolventei persoanelor fizice. Astfel, se va tine cont de:

- valoarea cosului minim lunar de consum, stabilit in baza informatiilor primite de la Institutul National de Statistica si/sau Institutul pentru Calitatea Vietii;

- particularitati de ordin financiar, structura pietei fortei de munca;

- valoarea minima a cheltuielilor profesionale si/sau de scolarizare;