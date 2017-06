Un tanar jandarm de 23 de ani are nevoie de ajutorul nostru. Cosmin sufera de o boala extrem de rara si pentru a avea o sansa la viata trebuie operat urgent pe creier. Pana marti, familia lui trebuie sa stranga 60.000 de euro. Marian Godina a facut si el un apel catre toti cei acre il pot ajuta pe colegul lui.

Cosmin are 23 de ani si este jandarm in Mehedinti. De cand era mic si-a dorit sa lucreze in slujba oamenilor, sa-i ajute si sa-i sprijine. Si-a indeplinit visul, dar acum el este cel care are nevoie de ajutor.

"Ma doare sufletul ca este iubirea vietii mele, este singurul copil. Este subofiter in cadrul jandarmeriei, si a indeplinit visul pe care-l avea de mic, iar acum... nu stiu Dumnezeu i-a dat o palma", spune plangand mama baiatului.

Ne uitam in ochii unei femei disperate. O mama care tremura si care nu se opreste din plans pentru este posibil sa-si piarda copilul. Fiul ei nu a avut niciodata niciun simptom. In urma cu o luna, i-a venit rau, a fost dus la spital, iar medicii i-au pus un diagnostic cumplit: anevrism cerebral.

"Vorbeste, dar este extrem de slabit, are tremur si starea lui de pe o zi pe alta nu este ok", mai spune femeia.

Cosmin sufera de o malformatie la creier, o dilatatie anormala a arterelor cerebrale. Acum are nevoie de o operatie grea pentru ca este vorba de o boala extrem de rara. In toata lumea au fost pana acum 25 de astfel de cazuri.

"Am inteles ca nu se poate face o operatie clasica pentru ca este in mijlocul creierului si foarte profund si este foarte foarte riscant. Imi doresc din tot sufletul, daca se poate... cat de putin. Le multumesc tuturor celor care ne sunt alaturi si ne sprijina si imi ajuta iubirea vietii mele, lumina ochilor mei. Suntem intr-o situatie extrem de delicata, imi doresc din tot sufletul sa fim ajutati sa trecem cu bine, imi doresc din suflet sa-l vad sanatos", spune disperata mama lui Cosmin.

Costul operatiei este de 60.000 de euro. Colegii lui Cosmin incearca sunt alaturi de el. A fost deschis si un cont pe numele mamei. Pana acum au fost stransi aproximativ 10.000 de euro. Cei care vor sa il ajute pe tanarul jandarm poate sa doneze orice suma. Contul este deschi pe numele ANDREI CONSTANTA:

CONT RO10BPOS26006943641RON07

CONT DESCHIS LA BANCPOST

Marian Godina a postat pe pagina de Facebook un mesaj prin care isi roaga toti colegii sa-i fie alaturi lui Cosmin si sa-i intinda o mana de ajutor.

"Ma adresez prin aceasta postare in special colegilor mei din MAI, dar si celorlalti oameni care vor sa faca un bine.

De multe ori ne plangem ca nu suntem respectati asa cum ar trebui, de multe ori ne plangem ca avem salarii mici, legi proaste, logistica precara etc. Nu am lucrat niciodata in alta parte si nu stiu cum e, dar stiu ca la noi e lipsa enorma de unitate, de solidaritate intre noi, colegii, stiu ca unde-s trei oameni, doi il barfesc pe al treilea, pentru ca a doua zi al treilea cu unul dintre ailalti doi sa-l barfeasca pe celalalt. Probabil asa e peste tot, nu stiu.

Cert e ca ni s-a ivit acum o ocazie, din pacate, in care putem arata ca suntem cu adevarat uniti si ca reprezentam o forta.

Colegul nostru de la jandarmerie, la numai 23 de ani trece prin momente grele si are nevoie URGENTA de 60.000 de euro pana miercuri pentru a se putea opera si sa fie astfel salvat.

Nu stiu exact cate cadre are MAI, dar banuiesc ca daca ar dona fiecare o suma cat de mica, banii s-ar strange pana maine. Eu imi pun speranta ca vom reusi!", a scris Marian Godina pe Facebook.