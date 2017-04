• Politistii Sectiei 5 Iasi au facut un cadou neasteptat unei adolescente la varsta majoratului • Parintii au ramas socati • Nimeni nu s-ar fi asteptat la asta



Politistii Sectiei 5 dinau facut un gest incredibil pentru o familie din Iasi. Nimeni nu s-ar fi asteptat la asa ceva. Totul s-a produs in seara de 28 martie 2017. Familia a recurs la un gest emotionant. In ziua respectiva, politistii din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati de catre o persoana, de 43 de ani, despre faptul ca, în cursul aceleasi zile, persoane necunoscute, prin spargerea geamurilor de la cele douaale sale, i-au furat mai multe bunuri, un aparat foto, o pompa submersibila, scule si sticle cu bauturi alcoolice si nealcoolice, în valoare totala de aproximativ 3.100 de lei.În urma cercetarilor facute de, la scurt timp de la sesizare, a fost prinsa persoana banuita de comiterea faptei. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din comuna Comarna, dar care a locuit multa vreme in cartierul iesean Tatarasi. Acesta fusese eliberat de scurta vreme din penitenciar. În momentul depistarii, barbatul avea asupra sa aparatul foto pe care incerca sa-l amaneteze la o casa de amanet din campusul Tudor Vladimirescu. Vigilenta politistilor Sectiei 5 i-a dus direct la casa de amanet undeincerca sa valorifice bunul.De precizat ca aparatul foto urma sa fie facut de familiein aceaasi seara fiicei lor, care isi serba majoratul la un restaurant din Iasi. Cand au mers sa ia bunurile din masina, parintii sarbatoritei au realizat ca masinile lor au fost sparte."In jurul orei 22:40, in timp ce ne aflam in serviciul de patrulare, prin apelul 112 am fost solicitati sa intervenim pe strada Bularga unde doua autoturisme au fost sparte. Din incinta acestora au fostmai multealimentare si nealimentare, precum si un aparat foto. Ne-am deplasat la fata locului unde ne-am intalnit cu proprietarii autoturismelor. In urma celor relatate am mers in zona Tudor Vladimirescu unde sunt case de amanet non-stop unde am gasit un cetatean de aproximativ 47 de ani care incerca sa amaneteze un bun ce coincidea cu cel descris de familia pagubita. Persoana a fost identificata si dusa laPolitie unde partea vatamata a recunoscut bunul. In zona comiterii spargerilor au fost gasite si celelalte bunuri. Proprietarul autoturismelor au ramas uimiti de rapiditatea cu care am operat si ne-au adus multumiri ca am reusit intr-un timp atat de scurt sa recuperam aparatul foto ce urma sa il daruiasca fetitei lor cu ocazia aniversarii majoratului", a declarat Vasile Movila, unul dintre politistii care a reusit sa recupereze bunurile furate intr-un timp atat de scurt.Din echipajele care au luat parte la interventia care a reusit sa readuca zambetul pe fetele familiei pagubite au mai facut parte agent sef principal Dumitru Sandu, agent principal Leon Ionut Razvan, agent sef adjunct Catalin Capraru, dar si politistul Vasile Movila.