HAOS in Copou! Portarul Grahovac, acuzat ca a vandalizat magazia cu echipament. Reactia goal-keeper-ului

grahovac

Dupa ce jucatorii aflati sub contract s-au plans de faptul ca oficialii clubului nu le-au pus la dispozitie echipament pentru a se antrena, conducerea lui CSM Poli Iasi a reactionat dur si l-a acuzat pe portarul Branko Grahovac ca a vandalizat magazia clubului.

”Jucatorii care sunt inca sunt contract cu clubul au avut pregatit tot echipamentul necesar pentru antrenament. Magazionerul le-a lasat tricouri, sorturi, fasuri, prosoape, ghete, tot necesarul pentru antrenament. Cum vestiarele sunt in renovare, le-am lasat o sala curata la dispozitie pentru a se schimba acolo. Aseara, cand au intrat in magazie, Grahovac a aruncat totul prin vestiar, a amestecat toate materialele, a vandalizat totul. Sunt minciuni din partea lor. Le-am pus totul la dispozitie pentru a se pregati”, a declarat vicepresedintele clubului, Cristi Starica.

Grahovac: ”Domnul Starica minte. Vrea sa ma provoace”

Portarul Branko Grahovac s-a aparat in fata acuzelor si spune ca oficialii din Copou incearca sa-l pacaleasca. ”Nu am vandalizat nimic. Domnul Starica e un mincinos. Stie ca eu sunt mai impulsiv si imi apar drepturile si vrea sa ma provoace. Eu lupt pentru drepturile mele si ale colegilor mei. Am avut doar ghete la stadion, nu si alt echipament. Nu am avut vestiar. Cei de la club incearca sa ne pacaleasca si sa nu ne mai dea salariul pe luna iunie. Eu nu vreau sa fac scandal, voi veni pana la 30 iunie la antrenamente”, a reactionat Grahovac.

În timp ce Stoican se afla în cantonament cu Andrei Cristea, Cosmin Frasinescu, jucatorii tineri si strainii transferati de firma Fotbal Hebdo, ceilalti jucatori aflati înca sub contract s-au prezentat la antrenament, ieri dimineata, dar au fost nemultumiti de conditii.

Portarul Branko Grahovac a postat pe contul sau de Facebook o fotografie în care apare alaturi de mai multi colegi de-ai sai, în sala de conferinte de presa.

“Azi m-am prezentat împreuna cu jucatorii care sunt înca sub contract la antrenamentul oficial al lui CSM Poli Iasi. Conducerea noua nu ne-a dat echipamentul si nu avem conditii de antrenament”, a scris Grahovac pe Facebook.

Alaturi de Grahovac, în imagine mai apar Vasile Gheorghe, Alex Tiganasu, Branko Grahovac, Catalin Stefanescu, Bojan Golubovic, Milan Mitic, Alex Ciucur si Ionut Voicu.