Drumul ce leaga Iasul deda zilnic batai de cap soferilor. In acea zona, intr-un timp foarte scurt si-au pierdut viata mai multe persoane implicate inrutiere grave. S-au cautat solutii si s-a ajuns la concluzia ca untrebuie pus in functiune. De cand a fost pus in functiune, traficul a fost dat peste cap. In fiecare seara si dimineata, traseul dintre Iasi si Lunca Cetatuii se face in aproximativ 40 de minute. Soferii spun ca este inadmisibila situatia si ca ar trebui sa se caute variante."Am inteles ca este unpericulos, dar cu ce sunt de vina soferii? Drumul nu a fost marcat corespunzator, nu a fost luminat, nu s-a facut niciun fel de investitie. Acum au dat drumul la un semafor care nu face decat sa dea peste cap circulatia. Acum s-a ajuns sa parcurgi doi kilometri in jumatate de ora. Coada ajunge dimineata pana la intrare in Ciurea, iar seara este infernal", a spus unul dintre. Ciudat este faptul ca autoritatile nu iau in calcul aglomerarea din zona."Zona asta este intr-o continua dezvoltare. Se construieste masiv, dar drumul este acelasi. Chiar nu se poate face nimic? Soferii de pe mijloacele de transport in comun nu intra in refugiu, desi el exista. Ocupa jumatate de banda, iar daca intri in depasire ai surpriza de a te trezi cu un pieton in fata masinii deoarece statiile sunt foarte aproape de trecerile de pietoni", a completat un alt sofer.Oamenii din zona sunt nemultumiti. Pe deoparte pietonii au nevoie de un semafor pentru a evita orice, iar pe de alta parte soferii sunt terorizati de traficul infernal."Trebuie sa se gaseaca o solutie. Sa trantesti un semafor si sa iti bati joc de sute de oameni care trec pe acolo zilnic nu este o rezolvare", a spus un alt sofer.