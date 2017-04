Haos in Spania. Mii de oameni s-au panicat, crezand ca sunt victimele unui atentat - VIDEO

Panica Spania

Cel putin doi oameni au fost raniti intr-o busculada care s-a produs la Malaga, in sudul Spaniei, dupa ce miile de oameni care au luat parte la un festival de Paste s-au speriat ca a avut loc un atentat.

O femeie s-a taiat la picior intr-un gard, iar un barbat a fost lovit puternic in gard. Busculada avut loc la ora locala 02.10 (03.10 ora Romaniei). Zvonul ca a avut loc un atac terorist in multime a pornit de la o bataie intre mai multi participanti la festival. Cand cei din jur au vazut oameni intinsi pe jos, au crezut ca au fost victime ale unui atentat similar cu cel de la Nisa, de anul trecut, cand un camion a intrat in multimea stransa sa vada artificiile de Ziua Bastiliei.

"La inceput a fost o lupta intre doi sau trei tineri, dar in cateva secunde au inceput sa li se alature tot mai multi oameni, ceea ce a creat panica ce s-a raspandit rapid. La inceput a fost totul foarte repede, nici nu ne dadeam seama ce se intampla", a povestit un martor, Daniel Lopez.

Pe masura ce panica a cuprins multimea, oamenii au incercat sa fuga, inclusiv cei care luau parte la o procesiune religioasa. Organizatorii evenimentului au incercat sa restabileasca ordinea, dar a durat 20 de minute pana cand au reusit.

Un ofiter de politie aflat la fata locului a subliniat ca situatia ar fi putut fi mult mai grava. "Daca s-ar fi intamplat cand erau si mai multi oameni pe strada, consecintele ar fi fost mult mai grava", a explicat el.



