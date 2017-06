HAOS la CSM Poli! Gafe pe banda rulanta. Prunea se cearta cu Ambrozie, iar echipa se dezintegreaza

Marian Tarsa

a primit o lovitura dura din partea Botosaniului. Iesenii l-au pierdut gratis pe tânarul de doar 19 ani, unul dintre cei mai promitatori jucatori ai echipei dinOficialii de laau profitat de haosul instalat de o bucata de vreme la clubul iesean si l-au transferat pe Târsa. Nu a fost greu sa-l faca sa accepte, din moment ce la Iasi tânarul jucator avea un salariu ridicol de 300 de lei pe luna. Târsa a semnat pe cinci ani cu FC Botosani, grupare la care va avea un salariu de peste 10 ori de ori mai mare.A cui este vina pentru aceasta imensa gafa manageriala? Multi îl arata cu degetul pe actualul presedinte, iar acesta arunca vina asupra lui Adrian Ambrosie. Cert este ca CSM Poli Iasi a pierdut unul dintre cei mai promitatori tineri. si gratis! Clubul ar fi trebuit sa-l notifice pe jucator la sfârsitul lunii mai, iar cum Ambrosie nu a facut acest lucru, probabil din necunostinta de cauza, jucatorul a acceptat oferta Botosaniului.Daca ar fi ramas sau nu pustiul la Iasi în conditiile în care ar fi avut un salariu mai mare, este greu de spus. Cert este ca de trei ani joaca fotbal pe 300 de lei la CSM Poli, în timp ce altistraini, unii dintre ei de o valoare îndoielnica, au lustruit banca de rezerve pe mii de euro. Contractul lui Târsa a fost semnat de pe vremea junioratului, iar de atunci nimeni nu i-a marit salariul jucatorului, desi juniorul a încercat în mai multe rânduri sa-i înduplece pe oficiali sa o faca.”Contractul este de pe vremea junioratului, de atunci nimeni nu mi-a mai marit salariul. Nu mai puteam sta pe aceasta suma, sa vin cu bani de acasa. Am o vârsta la care trebuie sa încep sa ma întretin singur, nu o pot face cu 300 de lei pe luna. Am stat asa, în speranta ca se va schimba ceva, dar... Nu arat pe nimeni cu degetul, nu stiu eu cine este vinovat. Se stiu ei prea bine. Eu sunt doar un copil si nu vreau sa acuz”, spune cu tristete în glas Marian Târsa, noul jucator al Botosaniului.”Regret, sincer, ca nu m-am lansat în fotbalul mare de la Iasi. Dar a trebuit sa aleg ce este mai bine pentru mine. Nimeni nu m-a sunat de când s-a terminat campionatul, nu mi s-a facut nnotificarea la contract, asa ca am acceptat propunerea facuta de catre cei de la Botosani. M-a sunat domnul Helesteanu, iar cu domnul Costel Enache am lucrat la lotul de juniori. Le multumesc tuturor celor care m-au sustinut la Iasi”.Târsa a avut un ghinion teribil în toamna anului trecut. Mijlocasul lui CSM Poli, care debutase în Liga I în prima etapa a stagiunii trecute, la 18 ani si reusise sa înscrie în deplasarea de la Tg. Mures, s-a accidentat grav la lotul national Under 19, în cantonamentul din Olanda. Tânarul jucator a suferit o ruptura de ligamente colaterale si a fost operat, ratând tot sezonul.Presedintele în curs al clubului din, Florin Prunea, a lansat un atac extrem de dur la adresa antrenorului, dupa ce fostul tehnician al Pandurilor a anuntat ca va veni marti sa semneze cu gruparea din Copou."La ce sa vina Stoican la Iasi? Magazioner este, maseur este la club. Nu are ce sa faca aici. Antrenor nu se poate. Antrenorul lui CSM Poli Iasi este, iar presedinte sunt eu, Florin Prunea. Stoican nu are ce sa caute la Iasi. Negoe este antrenorul clubului si se va prezenta la reunirea lotului, pe 17 iunie, împreuna cu toti jucatorii. Stoican e inconstient. Cum sa vina sa semneze cu o echipa care antrenor sub contract”, a declarat Prunea.Acesta l-a atacat si pe viitorul sau înlocuitor,, dupa ce clubul din Copou i-a pierdut gratis pe Marian Târsa si Alex Rauta.”Este incredibil ce se întâmpla acum la Iasi. Dupa Rauta, Iasiul l-a pierdut gratis si pe Târsa, unul dintre cei mai promitatori copii. E de felicitat Eftime de la Botosani, pentru ca si-a urmarit interesul. Atetie, din câte stiu, Mihalache si Frasinescu sunt si ei foarte aproape de a semna cu Botosaniul. Am spus eu în urma cu câteva luni ca se doreste ca Botosaniul sa ramâna singura echipa din Moldova în Liga I. Nu stiu de ce se tot anunta ca vin jucatori straini. Ei nu pot fi adusi, nu pot semna. Presedinte la Iasi este Forin Prunea, altcineva nu are drept de semnatura. si Ambrosie stie asta. L-am chemat la discutii în birou la domnul Antohi, dar nu a venit. Sa se trezeasca baiatul asta, pentru ca pleaca gratis toi jucatorii de la Iasi. Daca nu se face ceva, înseamna ca asta se si doreste. Suporterii ar trebui sa aiba grija, este inimaginabil ce se întâmpla la Iasi”, a mai spus Prunea.