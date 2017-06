Haos total pe proiectele PNDL la Iasi. Cearta necontenita la varful PSD

Judetul Iasi a ajuns sa se confrunte cu o situatie delicata. Cele mai importante obiective care ar urma sa fie finantate de la nivel central nici macar nu au fost facute publice desi au fost depuse solicitari din partea autoritatilor iesene de cateva luni. Totul are legatura insa cu disputa iscata in PSD Iasi intre Maricel Popa si o mana denemultumiti pe tema proiectelor depuse in Programul National de Dezvoltare Locala ().Practic, Maricel Popa trage ca cea mai mare parte a banilor alocati pesa fie destinati drumurilor judetene, in vreme ce unii primari vor ca o parte din bani sa fie dati pentru drumurile comunale. Disputa a plecat de la Mihai Mihalache, primarul comunei Schitu Duca.Acesta s-a aratat nemultumit catrage toti banii la CJ, fara a ajuta si comunitatile locale. Pentru a aplana conflictul, ieri, Maricel Popa a discutat cu mai multi primari PSD prezenti la o sedinta din casa Patrata. Popa nici macar nu s-a agitat sa-i cheme intr-un birou, ci a discutat cu acestia cateva zeci de minute in parcarea institutiei.Pentru a iesi basma curata, Popa i-a anuntat pe primari ca de vina pentru intarzierea anuntarii proiectelor eligibile este chiar Mihalache si scandalul provocat de acesta. Totusi, Popa, cel care este si seful interimar aar trebui sa inteleaga si nevoile comunitatilor rurale si sa incerce sa cada la pace. Se pare insa ca nu intelege acest lucru si cauta sa traga totul pentru el, ceea ce i-ar grabi sfarsitul.In ceea ce priveste proiectele pe PNDL, unii parlamentari au cerut explicatii de la reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Deputatul PMPa cerut lamuiri de la minister in legatura cu intarzierea anuntarii proiectelor eligibile, raspunsul guvernantilor fiind insa unul evaziv.In total au fost depuse 671ale comunitatilor din judetul Iasi, valoarea totala a acestora fiind de 3,1 milioane de lei. Dintre acestea doar o parte vor primi finantare.In tabelul anexat pe site-ul www.bzi.ro, se poate vedea clar situatia proiectelor pe PNDL depuse la Iasi in raspunsul primit de deputatul Petru Movila.Vezi aici situatia proiectelor pe PNDL depuse la Iasi