Harlem Gnohere: "Cand aflam ce declara Gigi Becali, murim toti de ras"

Harlem Gnohere

, fotbalistul echipei, a vorbit într-un amplu interviu acordat publicatiei Footballski despre viata sa la FCSB, iar printre subiectele atinse a fost si cel al relatiei cu patronul Gigi Becali.Gnohere spune ca "show-ul" facut deîn presa nu-i afecteaza pe jucatorii vicecampioanei si ca relatia cu patronul echipei e una foarte buna. Vârful francez s-a aratat impresionat de faptul ca Gigi Becali a platit pentru organizarea nuntii mijlocasului Ovidiu Popescu."Când am ajuns (n.r. la FCSB), am facut 2-2 cu Voluntari si m-a criticat mult si a zis chiar ca vrea sa le ceara banii înapoi celor de la Dinamo.Dupa câteva luni zicea ca sunt cel mai bun atacant din România. Cunoastem personajul foarte bine si când aflam ce declara murim toti de râs (n.r. jucatorii). Este mai mult pentru. Când vorbeste cu tine fata în fata este un tip foarte OK. Face show când vorbeste cu presa, atât.Repet, nu ascult prea mult ce se vorbeste îndin România, dar Becali chiar e un baiat bun. De exemplu, când Ovidiu Popescu s-a casatorit, a platit pentru nunta lui. Nu e un nebun, asa cum vrea sa arate. Sunt aici de prea putin timp pentru a-mi da seama cum e ca si conducator, dar din ceea ce am vazut, face lucrurile cum trebuie", a declarat Gnohere pentru Footballski.fr.