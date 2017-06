Harta santierelor din municipiul Iasi. Iata stadiul lucrarilor din intreg orasul

In prezent, in municipiulse desfasoara o serie dede investitii in mai multe zone. O parte din aceste lucrari abia au fost demarate, in timp ce altele sunt aproape sa fie duse la bun sfarsit. Cel mai mare santier care a fost deschis in oras este cel legat de modernizarea zoneiMal Drept.Contractul de lucrari a fost semnat pe 13 aprilie, iar lucrarile sunt efectuate de asocierea– SC. Valoarea proiectului este de aproximativ 37 milioane de lei, din care 12 milioane de lei sunt cuprinse în bugetul local al acestui an. În luna aprilie au început lucrarile pe primele doua tronsoane incluse în proiect, Podu de Piatra – Podu Ros si Podu Ros – Pod Tudor Vladimirescu.Pe tronsonul Podu de Piatra – Podu Ros au fost scoase deja vechile linii de tramvai si s-a lucrat la retelele de utilitati. Constructorul va trece la realizarea fundatiei strazii si la asfaltare in aceasta perioada. Pe tronsonul Podu Ros – Pod Tudor Vladimirescu au fost înlocuite bordurile, a fost turnat stratul de uzura si se pregatesc lucrarile de pavelare a trotuarelor.În total, lucrarile se vor desfasura pe 6,2 kilometri, fiind prevazuta reabilitarea carosabilului pe traseul dintre Podu de Piatra si podul Sfântul Ioan, dar si refacerea Soselei Nationale pe sectorul dintre Podu Ros si Podul de Piatra.Prin, alaturi de modernizarea carosabilului vor fi refacute si trotuarele. Cea mai ampla lucrare este legata de crearea unei noi artere rutiere pe malul Bahluiului pe traseul actual al liniei de tramvai dintre Podul de Piatra si Podu Ros, noul sector deurmând sa descongestioneze traficul din intersectia din Podu Ros.Practic, calea de rulare a tramvaielor va fi înlocuita cu o artera cu doua benzi de circulatie, vor fi amenajate 94 locuri de parcare si o alveola pentru statia de autobuz. Strada noua, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, va avea sens unic de circulatie din sensul giratoriucatre Podu de Piatra.Un alt tronson al proiectului prevede reabilitarea carosabilului de pe Soseaua Nationala, aceasta artera fiind prevazuta cu sens unic de intrare în intersectia Podu Ros. Un alt aspect vizeaza refacerea tramei stradale si a trotuarelor pe malul Bahluiului spre podul Tudor Vladimirescu, iar de aici va continua modernizarea catre podul Metalurgie. Ultima artera care va intra în reabilitare este bulevardul Chimiei pâna la podul Sfântul Ioan.O alta lucrare care da batai de cap soferilor este si cea legata de modernizarea bulevardului Dimitrie Cantemir. Lucrarile au inceput in 27 aprilie si aveau ca termen de finalizare sase luni. Numai ca recent, municipalitatea a anuntat ca proiectul va fi gata mult mai repede, cel mai probabil luna viitoate.Lucrarile sunt efectuate de asocierea SC Viarom Construct SRL – SC Into SRL, valoarea acestora fiind de 2.367.626 lei, suma care include si modernizarea strazii Gh. Asachi din Copou. În cazul acesteia, lucrarile vor începe, cel mai probabil în jur de 15 iulie, dupa încheierea anului universitar.Pe bulevardul Dimitrie Cantemir echipele constructorilor au montat deja noile borduri, largind suprafata carosabila, au fost asternute primele straturi de asfalt, sapate canalele pentru retelele de cabluri si utilitati. Ulterior se va trece si la asfaltarea zonei de la intersectia cuIn plus, in aceasta perioada continua lucrarile de modernizare pe strada Sf. Andrei, între intersectia cu strada Colonel Langa si strada Gheorghe Ghibanescu. Pâna acum au fost montate noile borduri, a fost asternut stratul de binder si se lucreaza la montarea pavelelor. Modernizarea strazii Sf. Andrei face parte dintr-un program care mai include strazile Cazarmilor, Plopii fara Sot, Dealu Bucium, Iancu Bacalu, Sf. Petru Movila, Tanasescu si Atelierului, precum si fundacurile Socola, Bucium si Paun.Pe toate aceste artere lucrarile sunt în curs de derulare, mare parte fiind aproape de finalizare. Lucrarile sunt executate de asocierea SC Conest SA – SC Viarom Construct SRL, valoarea totala a contractului fiind de 11,34 milioane lei.Pe lânga lucrarile de modernizare, în aceasta perioada echipele SC Citadin SA executa diverse reparatii pe mai multe strazi. Cei de la Citadin intervin pe strada Dumbrava Rosie, în zona Pietei CUG, în cartierul Bularga, pe strada Tutora, Aleea Nicolina, Soseaua Iasi - Voinesti, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Stejar, strada Stihii, precum si marcaje pe bulevardul Dacia si în zona Pietei CUG.De asemenea, echipele SCfac lucrari desiîn Parcul Expozitiei, Gradina Copou, pe Aleea Grigore Ghica Voda, zona Târgu Cucu - Biserica Barboi, zona bulevardului Nicolae Iorga - Podu de Piatra, strada Palat, dar si în parcul Gulliver din zona centrala a municipiului.